Fermín López pone en alerta al FC Barcelona: 'Esta es la fecha límite, juego o me voy'

El nombre de Fermín López está generando gran debate en las últimas semanas tras los rumores que lo situaban fuera del Barça. La afición culé se muestra dividida: una gran mayoría considera que debería ser intocable mientras que otros opinan todo lo contrario. Por su parte, el club parece que no descarta su salida, siempre y cuando, llegue una oferta de altura.

Actualmente, el mediapunta andaluz tiene un valor de mercado de 50 millones pero el Barça no se conformaría con esta cifra. Fermín es muy valorado por el staff técnico, y si acaba saliendo, el Barça no escucharía ofertas por debajo de los 70M. Pese a las informaciones y rumores de todo tipo, el deseo de Fermín siempre ha sido triunfar en el Camp Nou.

El futbolista andaluz ha demostrado sobradamente, en cada oportunidad que ha tenido minutos, que está plenamente capacitado para ser titular. Aunque Fermín ha rechazado escuchar ofertas, también es conocedor de la gran competencia en su demarcación. Su futuro de blaugrana quedará determinado por lo que suceda en los primeros meses de competición.

Fermín quiere quedarse, pero....

El futbolista ha sido meridianamente claro con el cuerpo técnico de Hansi Flick, según informa el Nacional, esperará hasta enero y a partir de esa fecha, decidirá. Si no acaba jugando, no le temblará el pulso, es joven y tiene claro que necesita jugar para progresar. Sabe perfectamente que no le van a faltar ofertas interesantes donde poder escoger.

Fermín está a la expectativa de lo que acabe sucediendo en el primer tramo de temporada, su futuro se juega en los próximos meses. Si no acaba teniendo el protagonismo que espera tener, Fermín comenzará a escuchar ofertas. El mediapunta se pone como fecha límite el próximo enero que es cuando se abrirá el mercado invernal de fichajes.

Gran competencia en la medular

Hansi Flick tiene en la medular del equipo un problema difícil de gestionar dado la gran calidad de todos sus integrantes. Esta enorme competencia tiene su lado negativo dado que algunos de sus integrantes no tienen los minutos que desearían. No todos quedan satisfechos con las decisiones del entrenador y surgen los problemas.

Con Pedri y Gavi como referentes, la llegada de Dani Olmo y la apuesta firme por De Jong, Flick tiene muchas opciones a su disposición. La irrupción de jóvenes talentos de La Masía como Casadó o Marc Bernal acaban por complicar el tema. En consecuencia, todo es posible, la situación incierta de Fermín podría provocar una salida indeseada en el próximo mercado invernal.