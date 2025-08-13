Máxima ilusión, Tomás Roncero suelta el bombazo: 'Está pensando fichar por el Madrid'

Pese a que el mercado de fichajes parece cerrado para el Real Madrid, Tomás Roncero ha roto su silencio para ponerlo todo patas arriba. El reputado periodista, fiel a su estilo directo, ha hablado sin tapujos sobre lo que necesita el equipo de Xabi Alonso en estos momentos.

Para Tomás Roncero, la llegada de un nuevo centrocampista no es negociable. Y, en este sentido, acaba de confirmar una importante información acerca del nombre que más ilusiona al madridismo. Aunque Florentino Pérez considera que con Ceballos, Camavinga y Tchouaméni hay suficiente, la afición no lo ve así.

Los seguidores del Real Madrid son conscientes de la necesidad de fichar un organizador de primer nivel que asuma el rol de Kroos. Un jugador que sea el motor de un equipo que aspira a ganarlo todo. Y Tomás Roncero ha dejado caer que el mejor del mundo en esa posición se lo está pensando.

Tomás Roncero habla alto y claro

En este sentido, nombres como Barella o Vitinha han sido protagonistas de portadas y rumores. Sin embargo, Tomás Roncero ha ido más allá, señalando a Rodri como una opción real para el Madrid.

"Rodri es internacional con España. Un mediocentro altamente cualificado y un director de orquesta que completaría la sinfonía blanca, a la que le falta justo ese violín para que suene a la perfección", ha dicho.

Tomás Roncero admite que fichar a Rodri es complicado, pero asegura que es posible. "Solo el hecho de que Rodri se lo está pensando me abre alguna esperanza. Sabemos que quitarles a los jeques una estrella es casi imposible, pero el Madrid puede con todo", ha sentenciado.

Su optimismo se basa en que Rodri todavía no ha renovado con el Manchester City. Según Tomás Roncero, el último ganador del Balón de Oro se lo está pensando por el interés del Real Madrid.

Rodri, el mejor del mundo, tampoco cierra la puerta del Real Madrid

Más allá de las palabras de Tomás Roncero, las declaraciones de Rodri tras la pasada Eurocopa encendieron la esperanza blanca. En concreto, afirmó que "cuando te llama el Real Madrid, el mejor club de la historia, es un honor y hay que prestar atención". Un guiño que, para muchos, abre una pequeña puerta a un posible fichaje en el futuro.

Tomás Roncero insiste en que este verano podría ser el momento clave. Si Rodri decide no renovar y muestra interés por cambiar de aires, el Real Madrid tendría una oportunidad única. Y, según el periodista, Florentino Pérez no debería dejarla escapar bajo ningún concepto.

Está claro que, como dice Tomás Roncero, todo puede pasar. El club blanco puede no tener previsto gastar más este verano, pero si el mediocentro español muestra disposición, la historia podría dar un giro inesperado. El tiempo dirá si este sueño se convierte en realidad o se queda en una ilusión más de verano.