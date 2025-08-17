Hay más tras Franco Mastantuono: el Real Madrid ficha a la estrella del Crystal Palace

El Real Madrid ha presentado esta semana a Franco Mastantuono, el joven argentino de 18 años último fichaje del equipo blanco. Según la normativa FIFA en vigor, el centrocampista argentino puede unirse de esta manera al equipo tras su mayoría de edad. Oficialmente pues, Mastantuono ya es nuevo jugador del Real Madrid, presentado en Valdedebas con un acto emotivo con toda su familia, el presidente Florentino Pérez y algunas leyendas del Madrid.

Mastantuono es uno de los futbolistas más prometedores del futbol argentino, joven centrocampista ofensivo, técnico y actuando por zona diestra. Mastantuono es el clásico enganche argentino, empieza como mediapunta pero a menudo se retrasa para participar de la construcción del juego. Le gusta moverse por todo el frente del ataque, destacando por su facilidad anotadora y capacidad para filtrar pases de gol.

Con la salida de la leyenda de Luka Modric, el Real Madrid se asegura con el joven talento argentino un jugador creativo en la medular. Su progresión en el Bernabéu dependerá, en gran medida, de su pronta adaptación al futbol europeo. Pero el Real Madrid quiere más y el fichaje de Mastantuono puede que no sea el último para reforzar la medular del equipo.

El Real Madrid prepara un fichaje sorpresivo

Lejos de dar el mercado por cerrado, y a petición de su técnico Xabi Alonso, el club merengue está por hacer un último esfuerzo para reforzar la medular. Hablamos del joven centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton de 21 años. El interés se reaviva después de los rumores que indican una posible salida del brasileño Rodrygo Goes.

El Madrid no está solo en la carrera por Wharton, otros grandes como Liverpool, United o Manchester City también siguen al jugador. De momento, no hay oferta formal por Rodrygo pero el club espera que pueda llegar en el tramo final de mercado. La consecuencia inmediata del posible traspaso del brasileño, sería realizar un nuevo fichaje para reforzar la medular que Xabi Alonso considera vital.

Wharton, promesa del futbol inglés

Fichado en enero por el Crystal Palace procedente del Blackburn Rovers, Wharton se ha convertido en una gran promesa del futbol británico. El Crystal Palace invirtió 20M Euros por el futbolista que ha dado un rendimiento inmediato en la élite futbolística. Wharton se caracteriza por una gran intensidad defensiva, gran visión para el pase y gran potencia física.

Su compromiso táctico y fortaleza en los duelos le convierten en un líder en la construcción del juego del equipo. El fichaje no le resultará fácil al Madrid, el Crystal Palace quiere aprovechar la ocasión y pedirá una cifra cercana a los 100M para su salida. Una cantidad elevada que podría ser asumible si el club blanco recibe una buena oferta por el delantero Rodrygo.