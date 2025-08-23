Florentino Pérez recibe una noticia de Vinícius Júnior y su renovación: 'No voy a...'

El Real Madrid se estrena este martes en Liga ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. Será el primer partido oficial bajo el mando de Xabi Alonso, que asume el reto de recuperar el espíritu ganador de la entidad blanca.

El equipo llega tras un parón corto, con la ambición de arrancar fuerte y dar un mensaje claro a la afición.

“Todos lo afrontamos expectantes e ilusionados. Con ganas de empezar ya la temporada después del parón. Han sido dos semanas cortas, pero intensas, y ya queremos pisar el Bernabéu”, señaló el técnico en la previa.

Un estreno que despierta ilusión y también responsabilidad, pues el objetivo es mostrar un nivel competitivo superior al de la campaña pasada.

Vinícius, entre la renovación y el foco competitivo

Más allá de lo deportivo, el gran tema sigue siendo Vinícius Jr. Su renovación continúa en el aire y preocupa en Chamartín, pese a que su contrato actual se extiende hasta 2027.

Desde el Mundial de Clubes no ha vuelto a pronunciarse en público sobre su futuro, aunque en privado las conversaciones con el club siguen abiertas.

El propio jugador ya dejó clara su postura meses atrás: “Ojalá pueda seguir aquí por muchos años. Siempre he dicho que es el club de mi vida. Tengo contrato hasta 2027 y quiero hacer una gran historia con este equipo”.

Sin embargo, la falta de un acuerdo definitivo mantiene la intriga. El brasileño quiere ser tratado como la estrella que es, y en Valdebebas saben que cumplir con sus exigencias será clave para evitar tentaciones externas.

El mensaje que tranquiliza al Real Madrid

En las últimas horas, el entorno de Vinícius ha mandado un aviso que ha gustado en las oficinas madridistas.

“No voy a dejar que las negociaciones, los rumores y lo que tenga que ver con mi futuro me saque de mi foco esta temporada”, transmitió el jugador.

De este modo, despeja dudas sobre su compromiso y garantiza que estará centrado en la competición.

Florentino Pérez y su directiva entienden que asegurar la continuidad del ‘7’ es un paso vital y, por ahora, respiran tranquilos al ver que no se quiere distraer.

La renovación llegará o no en las próximas semanas, pero lo prioritario ahora es su rendimiento sobre el campo. El club confía en que recupere el nivel que le llevó a conquistar el Balón de Oro en 2024.

La afición espera la mejor versión de su estrella

Con Mbappé como foco mediático y Xabi Alonso iniciando proyecto, el protagonismo de Vinícius será vigilado con lupa.

Los aficionados desean volver a ver al extremo en su mejor versión, desequilibrando y liderando al equipo en cada partido.

La cita contra Osasuna será la primera oportunidad de comprobar si el brasileño comienza la temporada decidido a ser determinante.

En el Madrid lo tienen claro: la ‘era Xabi Alonso’ arranca con ilusión, pero gran parte del éxito pasará por asegurar que Vinícius siga brillando en el Bernabéu.