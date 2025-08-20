El Madrid ganó por la mínima (1-0) en su estreno liguero ante Osasuna y, una vez más, el foco de atención estuvo puesto en la polémica arbitral protagonizada por Cordero Vega. Adrián Cordero Vega, más conocido como Cordero Vega, fue el árbitro principal del partido entre Real Madrid y Osasuna y, por ende, fue quien pitó un penalti dudoso sobre Mbappé. Desde la capital de España se considera que el penalti era muy claro, pero lo cierto es que en el Comité Técnico de Árbitros (CTA) generó algunas dudas.

Además, Cordero Vega expulsó a Bretones por un manotazo no intencionado a Gonzalo en el descuento, algo en lo que acertó sin la intervención del VAR y con ayuda del asistente. A ojos del CTA, el arbitraje de Cordero Vega estuvo acertado, sobre todo porque no hizo demasiado uso del VAR, que es algo que se busca durante esta nueva temporada.

Además, Cordero Vega no entró en muchas disputas con los jugadores, por lo que su arbitraje está muy bien visto por parte del CTA, que este año empezará a castigar. El Real Madrid se estrenó con victoria en la Liga con un gol de Mbappé, que transformó el penalti que él mismo provocó. Si bien es cierto que Cordero Vega recibió el 'OK' del CTA, Osasuna y muchos aficionados en redes protestaron por dicha decisión, algo polémica: parece que es Mbappé quien hace falta.

Adrián Cordero Vega recibe el 'OK' del CTA tras el Madrid-Osasuna de Liga: 'Muy bien'

La victoria del Madrid quedó eclipsada, una vez más, por la polémica arbitral. A pesar de que el CTA felicitó a Cordero Vega, son muchos los aficionados que consideran que el Madrid ya ha "perpetrado el primer robo del año en la Liga". ¿El motivo? Consideran que no hay penalti a Mbappé, si no que es el jugador del Madrid quien pisa la pierna de Juan Cruz, por lo que será falta ofensiva.

El CTA por ahora no se ha manifestado, pero vio con buenos ojos la actuación de Cordero Vega, por lo que el árbitro cántabro no recibirá castigo alguno tras su partido. Otro de los temas fue la posible alineación indebida de Franco Mastantuono, pero Osasuna anunció que no la denunciaría, por lo que, aparentemente, no hay caso abierto ni pendiente de resolución.

En el Barça, eso sí, alucinan. Primero por el penalti sobre Mbappé, "muy justito", según directivos del FC Barcelona y luego con la alineación de Franco Mastantuono, que tiene ficha del filial tras haber costado 63 millones.