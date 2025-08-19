Resultado agridulce para el Real Madrid con la operación de hombro de Jude Bellingham

Jude Bellingham sufría una luxación en su hombro desde noviembre de 2023. Apenas unos meses después de fichar por el Real Madrid, cayó lesionado y desde entonces tuvo que jugar con un aparatoso vendaje.

Durante su primera temporada ya convivió con el dolor, pero decidió esperar hasta después del Mundial de Clubes para pasar por quirófano.

Su decisión fue valiente, ya que implica perderse un tramo importante del calendario. Jude Bellingham sabía que no había otra solución si quería librarse de los problemas para siempre. La operación fue la única vía para dejar atrás un dolor que le acompañaba en cada partido.

Operación tras el Mundial de Clubes

Jude Bellingham finalmente decidió operarse del hombro. Aunque la intervención fue un éxito y su recuperación avanza mejor de lo previsto, los plazos no se pueden acortar.

El centrocampista del Real Madrid estará de baja hasta octubre, lo que supone perderse el arranque de la Liga y el inicio de la Champions.

El inglés fue operado el pasado 17 de julio, justo después del Mundial de Clubes. Desde entonces se machaca en Valdebebas para llegar en el mejor estado posible, pero no podrá recibir golpes en la zona afectada hasta pasado el segundo parón internacional del curso. Por eso, no volverá antes de la jornada 9 de Liga.

Esfuerzo constante en la recuperación

Desde la cirugía, Bellingham no ha parado. Durante sus vacaciones publicó imágenes entrenando con la zona vigilada en todo momento por el cuerpo médico.

Una vez reincorporado a la disciplina del club blanco, sigue un plan exigente para acortar al máximo los plazos, aunque los médicos insisten en que no puede forzar.

En el Real Madrid están satisfechos con su evolución. Corre, entrena y mantiene un alto nivel de intensidad, pero no puede chocar ni recibir contactos hasta que la articulación esté totalmente consolidada. Por eso, el regreso solo se producirá después del parón de selecciones de octubre.

Calendario marcado en rojo

La ausencia de Bellingham se notará. Xabi Alonso no podrá contar con él en las ocho primeras jornadas de Liga ni en las dos primeras fechas de la Champions.

El equipo pierde así a un jugador clave en la creación y en la llegada al área, uno de los grandes goleadores del curso pasado.

En el club confían en que reaparezca frente al Getafe en la jornada 9. Ese partido es la antesala del primer Clásico de la temporada, previsto para el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Si todo va bien, Bellingham estará listo justo a tiempo para la cita más importante del inicio de curso.