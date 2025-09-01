Jesús Vallejo, más sincero que nunca, explica qué pasa con Vinícius Júnior: 'Es un...'

Jesús Vallejo, el fichaje estrella del Albacete, pasó diez temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid. El central fue fichado del Zaragoza con la idea de que progresara y se convirtiera en uno de los mejores defensores del mundo. Sin embargo, sus oportunidades en el Bernabéu fueron escasas y nunca logró asentarse como titular.

Durante su etapa como jugador blanco, Vallejo vivió una carrera marcada por las cesiones. Los Wolves, Granada o Eintracht fueron algunos de los destinos en los que trató de demostrar su valía. Pero en el Madrid siempre se encontró con un muro imposible de superar por la enorme competencia en la defensa.

A pesar de ello, compartió vestuario con grandes estrellas. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Eden Hazard o Vinícius Júnior fueron algunos de los compañeros con los que coincidió en el día a día. Una experiencia que le permitió conocer los secretos y rituales de un vestuario de élite.

Por eso, Edu Aguirre, colaborador de El Chiringuito, ha decidido charlar con él en las últimas horas. Ahora que ya se ha despedido definitivamente del Real Madrid y ha fichado por el Albacete, Jesús Vallejo puede hablar con total libertad. Y uno de los temas principales de la conversación fue Vinícius Júnior.

Jesús Vallejo habla públicamente de Vinícius Júnior

Vinícius Júnior es, sin duda, una de las grandes estrellas del fútbol mundial. El pasado curso estuvo a punto de conquistar el Balón de Oro y su rendimiento ha sido clave en muchos de los éxitos del Madrid. Sin embargo, casi siempre termina en el foco por sus actitudes extradeportivas.

Los enfrentamientos con árbitros, rivales y gradas rivales han acompañado a su figura en los últimos años. Su fútbol eléctrico queda, en ocasiones, en un segundo plano por estas polémicas. Y precisamente de esto ha hablado Jesús Vallejo con total sinceridad.

“Veo que puede volver a dar un rendimiento tremendo”, comenzó diciendo. El central explicó que entrenar contra Vinícius le obligaba a dar siempre el máximo, incluso cuando el brasileño no estaba a su máximo nivel. "Entrenando me tenía que preparar al 100% para pararlo, y él estaba a un 70/80%; yo deseo que recupere ese buen nivel", aseguró.

Preguntado por las actitudes del brasileño, Jesús Vallejo fue claro. "En los entrenamientos no tiene esas actitudes. Es un buen chaval y muy competitivo", reconoció. Eso sí, también reconoció que su forma de jugar puede ser el problema: "A lo mejor, por su anarquía, lo extrapola a esas actitudes con la grada y todo esto".

Estas declaraciones dibujan un perfil diferente de Vinícius al que muchos ven cada fin de semana. Para Vallejo, el brasileño es un competidor nato y un futbolista con un talento descomunal. Lo único que le falta, según su visión, es gestionar mejor la tensión de los partidos.

Con esta sinceridad, Jesús Vallejo ofrece una mirada desde dentro sobre uno de los jugadores más mediáticos del planeta. Sus palabras, lejos de la crítica dura, buscan resaltar el potencial de Vinícius y su capacidad de volver a ser el mejor. El tiempo dirá si el brasileño logra canalizar toda esa energía en beneficio de su equipo.