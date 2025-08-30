Xabi Alonso deja fuera a su nuevo fichaje con sus declaraciones: Prefiere a otro

Dani Carvajal es la gran noticia del arranque de temporada en el Real Madrid, ya que por fin está listo para recuperar su sitio en la banda derecha.

Contra Osasuna sumó sus primeros minutos y frente al Real Oviedo fue titular, confirmando que su regreso es un impulso enorme para el equipo.

Aunque aún no ha alcanzado su mejor versión, su sola presencia genera seguridad en el vestuario y confianza en Xabi Alonso. El propio entrenador lo ha explicado con claridad: “Carvajal al 80% sigue siendo de los mejores laterales del mundo”.

La idea es que poco a poco recupere su mejor forma y vuelva a consolidarse como un baluarte en defensa y un líder en los partidos más importantes.

Confianza plena de Xabi Alonso

El técnico tolosarra ha destacado no solo lo que aporta Carvajal sobre el césped, sino también su influencia anímica en el grupo.

“Es el capitán, arrastra mucho. Tiene muchas horas de vuelo aquí en el Bernabéu, en la Champions y en la Liga.

Sabe lo que hay que hacer para ganar y transmitir eso va a ser fundamental. Carvajal ya está ahí”, dijo Xabi Alonso tras la primera jornada.

Esa confianza no significa que vaya a quemar etapas antes de tiempo. El cuerpo técnico tiene un plan muy medido para que el lateral vaya sumando minutos sin riesgo de recaídas.

Por eso, en estas primeras semanas alternará la titularidad con Trent Alexander-Arnold, de manera que pueda recuperar ritmo sin sobrecargas y estar en plenitud cuando llegue el tramo decisivo del curso.

El plan de rotaciones

El propio Xabi Alonso ha dejado claro que no piensa apresurarse con Carvajal. El objetivo es que llegue a marzo y abril con el físico a tope, listo para afrontar los retos más exigentes de la temporada.

La alternancia con Trent Alexander-Arnold será clave en ese sentido, pues permitirá cuidar a Carvajal y al mismo tiempo mantener un alto nivel competitivo en la banda derecha.

En paralelo, se mantiene la incógnita sobre su regreso a la selección. Alonso no se quiso mojar en este asunto, pero dejó entrever que depende del seleccionador y de cómo evolucione su recuperación.

Para el técnico, lo importante es que el lateral siga acumulando sensaciones positivas en el Real Madrid antes de pensar en compromisos internacionales.

El mejor fichaje posible

El regreso de Carvajal se vive como un auténtico fichaje dentro del club. El curso pasado se notó demasiado su ausencia, y ahora su vuelta fortalece tanto al equipo en lo deportivo como en lo emocional.

“Muy bien, ya lo dijo el míster. Entrenando fuerte y cogiendo ritmo de competición, que irá llegando con las sesiones y los minutos. Muy contento de poder salir hoy a jugar en mi casa, donde me siento muy querido”, afirmó Dani Carvajal tras su vuelta al Bernabéu.

En definitiva, el Real Madrid recupera al mejor lateral derecho del mundo. Un jugador que, a sus 32 años, sigue siendo insustituible y que está llamado a ser clave en la nueva etapa de Xabi Alonso.