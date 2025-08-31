Hansi Flick se queda sin su próximo Raphinha y Deco se lamenta: Fichaje cerrado

La Masía se ha convertido en el buque insígnia de la cantera del Barça donde se forman talentos de todas partes del mundo. Desde su fundación en 1979, ha sido la responsable de la formación de algunos de los mejores jugadores del mundo. Por la reconocida institución blaugrana han pasado leyendas como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o el mismo Xavi Hernández.

La Masía se destaca por su enfoque integral en la formación de futbolistas fomentando valores como el respeto y el trabajo en equipo. A lo largo de los años, La Masía ha consolidado su reputación como una de las canteras más importantes a nivel mundial. La Masía cuenta con un entorno de entrenamiento de primer nivel en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La formación de jugadores de talento la ha comprendido a la perfección Hansi Flick, que desde su llegada, ha confiado en varios de los jóvenes talentos de la cantera. Desgraciadamente para el club, no todos tienen sitio en el primer equipo y La Masía se ha convertido también en una fábrica exportadora de talentos. Deco se lamenta de la marcha de una de las joyas de La Masía, el extremo Jan Virgili que ha fichado por el Mallorca.

Jan Virgili ficha por el Mallorca

Jan Virgili Tenas, nacido en 2006 en Vilassar de Mar, es el nuevo y flamante fichaje del RCD Mallorca firmando contrato hasta 2030. Virgili ha demostrado un gran potencial en las categorías inferiores del club blaugrana por sus grandes habilidades futbolísticas. Extremo de 19 años, llegó al club en agosto de 2024 procedente del Nàstic juvenil.

Solo ha jugado una temporada en el Barça y le ha bastado para dejar 4 millones en las arcas del club además del 50% de una futura venta. En doce meses, se convirtió en pieza clave del Juvenil de Belletti que ganó todas las competiciones. Acabó reforzando al filial que a punto estuvo de conseguir la salvación con sus grandes actuaciones.

Jan Virgili agradecido al Barça

El extremo catalán forma parte de la selección española que llegó a la final del Europeo sub19 donde demostró su gran potencial. Antes de firmar por el Mallorca el jueves pasado, el joven jugador se despidió de la afición culé. Jan Virgili destaca su etapa con el Barça como corta pero muy intensa y que siempre llevará en el corazón los colores blaugranas.

El potencial del joven delantero es innegable pero Hansi Flick no lo ve todavía para el primer equipo, y jugar en segunda RFEF, le queda corto. Con ofertas del futbol profesional español, el Barça no ha podido frenar al jugador que ha tomado la decisión de fichar por un primera como el Mallorca. El Barça se reserva un derecho de tanteo en el futuro que no opción de compra.

Jan Virgili se despidió del club con una magistral exhibición en la Copa Intercontinental sub 20 en Maracaná ante el Flamengo. El Barça no pudo ganar el título pero la exhibición individual magistral de Virgili será especialmente recordada. Golazo descomunal, ocasiones fabricadas con su velocidad y habilidad, Virgili se convirtió en un ciclón, el nuevo Raphinha, ya no es jugador del Barça.