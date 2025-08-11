Ha roto el vestuario, máxima tensión en el Real Madrid: Florentino es el responsable

La llegada de nuevos fichajes siempre conlleva una dosis de ilusión, pero también puede sembrar tensiones internas. En el Real Madrid, donde la competencia es feroz, no todos encajan bien con los cambios. Florentino Pérez, que lleva años gestionando estos escenarios, sabe que cada movimiento puede alterar el equilibrio del vestuario.

Este verano, Florentino Pérez ha logrado cerrar varios fichajes de mucho futuro como Huijsen, Carreras, Franco Mastantuono y Alexander-Arnold. En teoría, el club blanco se refuerza con talento de primer nivel, pero no todos los jugadores lo ven como algo positivo. A nadie le gusta perder su sitio, y algunos ya perciben señales preocupantes.

Florentino Pérez impone su ley en el vestuario

El presidente del Real Madrid ha dejado clara su política con los jugadores mayores de 30 años. Contratos de un año y sueldos ajustados, sin excepciones, para evitar bloqueos en la plantilla o situaciones incómodas. Así ha sucedido en el pasado con pesos pesados como Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos: pidieron más dinero y terminaron abandonando el club.

Florentino Pérez no se casa con nadie y actúa siempre pensando en el futuro del Real Madrid. Pero su firmeza también se demuestra en la pirámide salarial que ha creado. Pese a que todos cobran una buena cantidad de dinero, está claro que existen ciertos rangos que deben respetarse, o al menos eso parecía.

El sueldo del nuevo fichaje lo cambia todo

Desde hace semanas, el foco de tensión gira en torno a los salarios. Vinícius Júnior, uno de los pilares del equipo, ha pedido cobrar lo mismo que Mbappé en su próxima renovación. Florentino Pérez, sin embargo, se ha negado en rotundo a romper la escala salarial.

Pero también sorprende el sueldo que cobrará Franco Mastantuono cuando firme su contrato el 14 de agosto. El joven argentino, aún sin debutar, se embolsará 3,5 millones de euros por temporada. Es una cifra alta, pero que contrasta notablemente con los 9 millones que percibirán Álvaro Carreras y Dean Huijsen, o los 16M de Alexander-Arnold.

El Real Madrid ha apostado fuerte por Franco Mastantuono, también pretendido por el PSG, pero Florentino Pérez le ha dejado claro quién manda. Por un lado, el presidente le ha abierto las puertas del Bernabéu de par en par siendo un completo desconocido. Mientras que, por otro, ha dejado claro que no le va a regalar nada: así lo demuestra su salario en comparación al resto de fichajes.