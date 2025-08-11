¡Bombazo en el PSG! Luis Enrique quiere como suplente a la oveja negra del Barça

Cuando Kylian Mbappé anunció su salida del PSG, muchos auguraron el inicio de una etapa de declive en París. Sin embargo, Luis Enrique supo reaccionar con rapidez y construir una plantilla equilibrada y competitiva. Así, gracias a Luis Enrique, lejos de desmoronarse, el PSG ha logrado lo que parecía imposible: levantar su primera Champions League.

Lucho ha dado con la tecla en cada línea del campo. Ha sabido combinar talento joven con experiencia, formando un bloque unido y muy potente en las transiciones. Este éxito no ha sido fruto de la casualidad, sino de una planificación detallada y una gestión excelente del vestuario.

Sin Mbappé, el PSG funciona mejor que nunca

Luis Enrique ha dejado atrás la dependencia del talento individual para apostar por un colectivo sólido. Jugadores como Joao Neves, Nuno Mendes, Vitinha o Doué han dado un paso al frente bajo sus órdenes. La Champions ha sido la confirmación de que el proyecto va por buen camino.

Pero el asturiano no quiere detenerse aquí. Su intención es mantener la línea ascendente del equipo y asegurar que el PSG siga entre los mejores de Europa. Por eso, ya piensa en los fichajes clave para consolidar el futuro.

La portería se complica: Donnarumma no quiere renovar

Uno de los problemas más urgentes es la portería. Gianluigi Donnarumma termina contrato en 2026 y se niega a renovar, lo que genera inquietud en el club. Nasser Al-Khelaïfi no está dispuesto a perderlo gratis y contempla venderlo este mismo verano.

En medio de esta incertidumbre, Luis Enrique ya ha encontrado alternativas. Hace escasos días, el PSG anunció el fichaje de Lucas Chevalier procedente del Lille. Pero además, en las últimas horas ha surgido el rumor de que Ter Stegen también podría aterrizar en París.

Ter Stegen, la 'oveja negra' del Barça, entra en escena

Ter Stegen no atraviesa su mejor momento en el Barça. Las tensiones con el cuerpo técnico y decisiones internas lo han dejado en una situación delicada. Todo indica que no volverá a ser titular con la camiseta culé: la llegada de Joan García así lo demuestra.

Luis Enrique conoce bien a Ter Stegen, ya que coincidieron en su etapa en el Barça. Confía en su nivel y cree que encajaría perfectamente en el estilo que ha implantado en el PSG. Además, su liderazgo y experiencia serían fundamentales para seguir aspirando a títulos desde un rol secundario, pues recordemos que la incorporación de Lucas Chevalier ya está cerrada desde hace días.