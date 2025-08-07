Es oficial, Iñigo Martínez, muy cerca de irse del Barça: 'Arabia paga 100 millones'

Iñigo Martínez todavía no ha debutado con el Barça durante la pretemporada y es, probablemente, porque está acabando de cerrar su marcha del Barça. Desde el club culer aseguran que la venta de Iñigo Martínez es inminente y que, por ende, el defensa central vasco está a un solo paso de abandonar la entidad catalana. Era uno de los favoritos del barcelonismo, pero Iñigo Martínez ha recibido una oferta colosal de Arabia y está a nada de convertirse en nuevo jugador del Al-Nassr, equipo de Ronaldo.

Según ha avanzado el periodista especializado en mercado de fichajes Matteo Moretto, Iñigo Martínez tiene una oferta muy interesante del Al-Nassr de Arabia, que quiere contar con el defensa vasco ya. El Barça no estaba por la labor de vender a Iñigo Martínez, pero lo cierto es que su salida genera 'fair play' y, por ende, no se ve con malos ojos. Además, fuentes del Barça aseguran que se trata de un jugador veterano, por lo que se entiende que quiere firmar su último gran contrato antes de retirarse del mundo del fútbol.

El fútbol saudí sigue apostando fuerte y el Barça ha vuelto a ser uno de sus grandes objetivos. En concreto, el Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo y Joao Félix, se ha marcado el reto de fichar a un Iñigo Martínez que ve con buenos ojos irse a Arabia. El Barça recibirá unos 8 millones de euros por el defensa, mientras que Iñigo Martínez cobrará cerca de 20 millones de euros anuales, unas cantidades que el Barça no puede pagar.

La bomba del mercado de fichajes ya ha llegado al Barça. Todo el mundo se esperaba que saliera Ronald Araújo, pero finalmente será Iñigo Martínez, defensa central de 34 años con pasado en el Athletic Club y Real Sociedad. Iñigo Martínez todavía no había debutado con el Barça esta temporada y el motivo era claro: no quería asumir riesgos y evitar una lesión era clave para fichar por el Al-Nassr.

El Barça confirma que la venta de Iñigo Martínez está avanzada, por lo que se espera que todo se haga oficial en las próximas horas. Iñigo Martínez había renovado con el Barça hace algunos meses, pero la oferta de Arabia es tentadora para Barça y para el jugador.

Con su salida, el Barça liberará mucho espacio salarial, podrá inscribir a Marcus Rashford y Joan García e ingresará unos 8 millones de euros, lo que genera plusvalías. Cabe recordar que Iñigo Martínez llegó gratis al Barça, por lo que todo lo que se ingrese será limpio a nivel de 'fair play' financiero: todo será oficial muy pronto.