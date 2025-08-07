Joan Laporta sabe que el Barça está completando un gran mercado de fichajes, pero de forma paralela está trabajando con varios frentes abiertos. Más allá del caso Ter Stegen o de las inscripciones que el Barça tiene pendientes, Joan Laporta se ha encargado de negociar el regreso de una leyenda al FC Barcelona. Según ha confirmado el propio Barça, el fichaje ya está confirmado: negocia con Joan Laporta y firma su vuelta al Barça para reforzar el equipo de leyendas del club culer.

El Barça trabaja para inscribir a sus nuevos fichajes, pero de forma paralela ha cerrado la llegada o, mejor dicho, el retorno de una leyenda. Joan Laporta tiene muchos proyectos abiertos y, uno de ellos, es el equipo Barça Legends, que de forma regular juega algunos partidos amistosos en distintas partes del mundo. Habitualmente estos duelos son contra el Real Madrid, motivo por el que el Barça trabaja para incorporar a las mejores leyendas: son partidos que generan expectación y el Barça saca rédito.

Joan Laporta no solo saca provecho a nivel económico, si no que también saca rédito a nivel de visitas en redes sociales e interacciones. Es, por todo esto, que Joan Laporta ha cerrado el regreso de una leyenda al Barça: tras negociar un par de horas, el Barça ha logrado que vuelva un brasileño legendario. Lejos de lo que sucede con el primer equipo, Joan Laporta se despeja cerrando otras operaciones, como esta vinculada al equipo Legends, que jugará un par de amistosos contra el Madrid.

Última hora, vuelve al Barça tras negociar con Joan Laporta: 'Una leyenda ya es culer'

Joan Laporta ha cerrado el regreso de Paulinho, exfutbolista brasileño que dejó un gran recuerdo en el Barça. A pesar de que estuvo muy poco tiempo en el Barça, los culers guardan un gran recuerdo de Paulinho, cuyo impacto es comparable al de Aubameyang o Luuk de Jong. Ahora, Paulinho regresará al Barça para reforzar el equipo Barça Legends, que jugará un doble amistoso contra el Madrid en Estados Unidos.

Blaugranas y madridistas se verán las caras en Nueva Jersey y Florida los próximos 9 y 13 de septiembre, respectivamente. Así lo ha comunicado el Barça, que también ha lanzado un cartel promocional con el brasileño Paulinho como gran protagonista: Joan Laporta le convence, es el gran nuevo fichaje del equipo.

Para este partido, el entrenador del Barça, Albert Ferrer podrá contar con Rivaldo, Adriano y Paulinho, y para los dos últimos supondrá su debut. "El resto de jugadores del Barça que participarán en estos dos encuentros en Estados Unidos se irán conociendo en las próximas semanas", ha comunicado el Barça de forma ya oficial.