Vinícius Júnior termina contrato con el Madrid en 2027 y el club blanco no quiere que siga jugando si decide no renovar su vinculación con la entidad madridista. Entrar en el año 2026 sin haber renovado a Vinícius Júnior sería peligroso, pues podría plantearse salir gratis del Madrid, algo que dejaría muy tocado a Florentino Pérez. A pesar de todos estos rumores, todo parece indicar que nada de esto sucederá, pues Vinícius Júnior ya habría tomado una decisión final sobre su futuro más inmediato.

El giro de 180º ha sido total en el Santiago Bernabéu, pero sí que es cierto que Vinícius Júnior ya estaba empezando a perder apoyos, tanto en el vestuario como fuera. Vinícius Júnior es uno de los mejores futbolistas del mundo, pero quiere cobrar más que Kylian Mbappé y Florentino Pérez no está por la labor. A pesar del malestar generado por la actitud de Vinícius Júnior, desafiante a ojos del Real Madrid, todo ha dado un giro de 180 grados en estas últimas horas de agosto.

Giro de 180º en el Bernabéu, Vinícius Júnior toma una decisión final sobre su futuro

Vinícius Júnior es el primer interesado en tener una buena relación con el Real Madrid y prueba de ello es que su agente ha hecho acto de presencia en Valdebebas. Según ha publicado 'El Chiringuito de Jugones', el representante de Vinícius Júnior ha estado presente en la Ciudad Deportiva del Real Madrid este jueves, lo que indica que todo sigue abierto. En caso de no querer seguir en el Madrid, esta imagen no se habría dado, por lo que Vinícius Júnior tiene claro que quiere seguir defendiendo estos colores con trabajo.

El futuro de Vinícius Júnior estaba en el centro del debate, pero todo podría cerrarse antes del final del mercado de fichajes de verano. El brasileño, que hace no tanto era el jugador más determinante del Real Madrid y del mundo, atraviesa el momento más delicado de su carrera. Su rendimiento ha caído de forma preocupante y, como era de esperar, los rumores sobre su salida del club blanco han comenzado a ganar fuerza.

A pesar de que este rendimiento subió un poco durante el Mundial de Clubes, el Madrid considera que Vinícius Júnior no tiene derecho a exigir ser el mejor pagado del equipo. Según ha avanzado 'El Chiringuito', Vinícius Júnior habría recapacitado y habría dado por hecho que, si quiere seguir en Madrid, debe evitar el cara a cara con Florentino Pérez, presidente madridista. Todo sigue abierto, pero la verdad empieza a salir adelante y Vinícius Júnior habría decidido renovar y seguir en el Madrid.