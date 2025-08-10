Oficial, Raphinha, aliviado: la decisión ya es definitiva, Marcus Rashford lo acepta

El delantero brasileño del Barça, Raphinha, se convirtió en uno de los grandes protagonistas del equipo gracias a su magnífica temporada. El gran nivel exhibido lo han convertido en un claro candidato a ganar el Balón de Oro. El extremo brasileño disputó 57 partidos de los 60 posibles anotando la friolera de 34 tantos y repartiendo 22 asistencias.

Su impacto en la delantera blaugrana fue total lo que provocó que se convirtiera, sin discusión alguna, en un intocable de Flick. A pesar de su temporada para enmarcar, el técnico alemán lleva meses pidiendo el fichaje de un nuevo extremo. Flick es conocedor que en la plantilla no había ningún otro jugador que pudiera reemplazar o dosificar al brasileño en caso de necesidad.

Flick sabe de la importancia de un extremo de calidad que asegure competitividad en la demarcación y pueda ser suplente de garantías del brasileño. Esta ha sido la razón de la llegada del extremo inglés, Marcus Rashford a Barcelona, su incorporación es un refuerzo de lujo para el equipo. Hansi Flick ve cubierta su demanda y ahora tendrá más opciones para realizar rotaciones.

Rashford y su rol en el equipo

Su incorporación no era ni la primera ni segunda opción pero las dificultades para cerrar a Nico Williams o Luis Díaz han acabado provocando su llegada. El extremo inglés llega decido por el United que no cuenta con el delantero para la nueva temporada. En las actuales circunstancias de mercado, Rashford se convierte en el jugador que puede cubrir las necesidades del equipo.

Su llegada al Camp Nou no pasa por un titularísimo sino por un extremo que pueda ayudar al equipo cuando éste lo necesite. La temporada es larga, hay muchos partidos y las rotaciones acaban siendo necesarias para evitar lesiones indeseadas. Raphinha tendrá un suplente de lujo, el brasileño seguirá sin duda siendo el titular en el once y el británico esperará su oportunidad con paciencia.

Las rotaciones, esenciales para Flick

Hansi Flick tenía muy claro que quería la llegada de un extremo de calidad que pudiera sumar al equipo sin ser titular. Para titulares, el técnico alemán ya tiene a Lamine Yamal y Raphinha en los extremos, las dos mejores bandas ofensivas del mudo de la pasada campaña. Flick sabe perfectamente que Rashford puede dar descanso cuando alguno de los dos lo necesite y además hacerlo con garantías.

De talento indudable, el británico tendrá un año para demostrar su valía y que puede aportar mucho al equipo. Rashford ha llegado sabiendo su rol de revulsivo y que partirá des del banquillo, pero no por ello bajará su motivación. El inglés tiene mucho que demostrar y a bien seguro que pondrá todo de su parte para que así sea.