La pasada temporada, Ferran Torres tuvo un inicio complicado. Apenas contaba para Flick y sus minutos de juego eran muy reducidos. Sin embargo, con el paso de las semanas empezó a demostrar su enorme calidad y su hambre de gol.

Poco a poco fue ganando protagonismo y confianza. Se convirtió en el suplente natural de Robert Lewandowski y su rendimiento creció de forma exponencial. Finalmente, Ferran Torres cerró el curso con 19 goles, una cifra al alcance de muy pocos jugadores.

Su genial rendimiento provocó las promesas de Flick y Deco, quienes le aseguraron un rol más importante de cara a la nueva temporada. Ambos le transmitieron en varias ocasiones que contaban con él para el nuevo proyecto como uno de los grandes referentes. Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta.

Ferran Torres, traicionado y arrepentido, nadie le contó la verdad, ni Flick ni Deco

El Trofeo Joan Gamper dejó claro el nuevo orden en la delantera culé. Ante la ausencia de Robert Lewandowski, el elegido para liderar el ataque no fue Ferran Torres. Flick optó por Marcus Rashford, reciente fichaje estrella, para ocupar la punta de lanza.

El rendimiento de Rashford confirmó que puede ser mucho más que un jugador de banda. Y con Raphinha y Lamine Yamal fijos en los extremos, todo apunta a que el inglés acumulará la mayoría de minutos como referencia ofensiva. Un escenario que perjudica claramente a Ferran Torres.

Este cambio de roles ha dejado a Ferran Torres en una situación incómoda. Su puesto como suplente de Lewandowski ha pasado a manos de Marcus Rashford. Un golpe inesperado después de haber rechazado ofertas importantes para seguir en el Barça.

Un futuro inmediato incierto

Durante el verano, Ferran Torres ha recibido propuestas muy interesantes. Varios clubes se han mostrado dispuestos a apostar por él tras su gran temporada. Sin embargo, pese a la presencia de Marcus Rashford, ni Flick ni Deco quieren que se marche.

El problema es que el Gamper ha sido un jarro de agua fría. Flick confirmó con sus actos lo que los entrenadores muchas veces no dicen en público. El partido ante el Como fue una prueba y Marcus Rashford fue el elegido, dejando a Ferran Torres en el banquillo.

Ahora, el debut liguero ante el Mallorca se presenta como un nuevo examen. Con Lewandowski todavía de baja, la incógnita es si Flick mantendrá a Rashford en el once o dará la oportunidad a Ferran Torres.

Si el inglés repite titularidad, el mensaje será claro: Ferran Torres ha perdido su sitio. En este sentido, con la temporada a punto de comenzar, su papel en el equipo podría quedar relegado a minutos residuales.