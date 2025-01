Vanessa Bouza hace saltar todas las alarmas con su última decisión en 'GH DÚO'

La segunda gala de 'GH DÚO' dejó a Vanessa Bouza en una situación complicada. La gallega fue nominada junto a su esposo, Javier Mouzo, y a otros concursantes como Ana Herminia, Romina y Álex Guita, que se enfrentan a la decisión de la audiencia. Sin embargo, la continuidad de Vanessa Bouza está en duda, ya que la concursante ha dejado claro su intención de abandonar tras una fuerte discusión con su marido.

'Socialité' mostró las imágenes del tenso momento en 'GH DÚO' este lunes. En ellas, Vanessa Bouza y Javier Mouzo aparecen en la cama cuando ella lanza una sorprendente declaración: "Pido yo a la audiencia el expulsarme". La reacción de su esposo no se hace esperar: "A qué viniste", le reprocha, recordando que ya abandonó voluntariamente el pasado 'Gran Hermano' de anónimos tras su eliminación.

La tensión entre ambos no es nueva. Vanessa Bouza volvió a recriminarle a Javier su supuesta falta de afecto, algo que ya había sucedido en la edición anterior: "No voy a estar detrás de ti para que me des un beso, no voy a estar detrás de ti para que me des un abrazo y no voy a estar detrás de ti para que te apetezca estar conmigo", expresó visiblemente molesta.

| Mediaset

Su frustración quedó aún más patente cuando afirmó: "Estoy mejor fuera que dentro". Javier Mouzo, por su parte, intentó defenderse: "No puedes estar quemando a una persona. Hay comentarios que sobran, Vanessa". A lo que ella respondió tajante: "Perfecto, hasta aquí llegamos", antes de dirigirse al confesionario.

En su conversación con el súper de 'GH DÚO', Vanessa Bouza fue clara: "Me quiero ir a mi casa. Activa el protocolo, que me voy". Entre lágrimas, explicó su decisión: "Me siento incomprendida, me siento muy sola". Además, aseguró sentirse "harta de arrastrarme" por su esposo y dejó entrever la falta de confianza hacia él: "Sé que me ha mentido y no me lo va a decir nunca".

Cabe destacar que Vanessa Bouza aún sigue conviviendo en la casa de 'GH DÚO'. Sin embargo, será en el 'Límite 48 Horas' cuando confirme si sigue o no en el reality.