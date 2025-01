La propuesta histórica de Sandra Barneda en el avance de 'La Isla de las Tentaciones'

'La Isla de las Tentaciones' ha empezado por todo lo alto con un primer programa de infarto. Este lunes 6 de enero, las parejas ya se han separado y los solteros han entrado en acción. Lo que nadie esperaba era que el primer día sonaría la luz de la tentación y habría un amago de abandono.

De hecho, el primer programa de 'La Isla de las Tentaciones' acaba con este anuncio de Alba, pareja de Gerard, que la próxima semana tomará una clara decisión. "Tengo que pensar y decidir si me voy o no. Siento que si me quedo aquí mi relación se va a ir a la mierda", dice la chica en el avance lanzado por el programa.

Además, todos seguirán avanzando conociendo a las solteras. Seguirán las fiestas, los juegos y volverá a sonar la luz de la tentación. "Me da miedo y mira que a mí es raro que me dé miedo una tía, pero tú me das miedo", dice Fran en el avance junto a una soltera.

| Mediaset

Los chicos también tendrán sorpresas con la llegada de Sandra Barneda a la villa con imágenes inéditas de las chicas. El más afectado será Montoya, que se levantará dando golpes y gritando: "¿Cómo? ¿Cómo? Sus muertos". "No ha habido nada, no ha habido nada", le intentan tranquilizar sus compañeros.

Sorprendentemente, ya que hasta ahora no había mostrado afinidad con ninguna soltera, Eros se meterá en la piscina con una soltera. Sin embargo, Bayan, su pareja, estará en su villa llorando. Además, la llegada de los solteros VIP, como Rubén Torres y Manuel González, también genera tramas en las villas de 'La Isla de las Tentaciones'.

Además, Sandra Barneda volverá a la villa de los chicos con una novedad histórica en 'La Isla de las Tentaciones'. "Por primera vez en 'La Isla de las Tentaciones' os voy a dar la oportunidad de que uno de vosotros se reencuentre hoy mismo con su pareja", les comunica la presentadora. Por lo tanto, el final para uno de ellos podría estar más cerca que nunca.