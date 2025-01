Vanessa Bouza fa saltar totes les alarmes amb la seva última decisió a 'GH DÚO'

La segona gala de 'GH DÚO' va deixar Vanessa Bouza en una situació complicada. La gallega va ser nominada juntament amb el seu marit, Javier Mouzo, i altres concursants com Ana Herminia, Romina i Àlex Guita, que s'enfronten a la decisió de l'audiència. No obstant això, la continuïtat de Vanessa Bouza està en dubte, ja que la concursant ha deixat clar la seva intenció d'abandonar després d'una forta discussió amb el seu marit.

'Socialité' va mostrar les imatges del tens moment a 'GH DÚO' aquest dilluns. En elles, Vanessa Bouza i Javier Mouzo apareixen al llit quan ella llança una sorprenent declaració: "Demano jo a l'audiència que m'expulsin". La reacció del seu marit no es fa esperar: "A què vas venir", li retreu, recordant que ja va abandonar voluntàriament el passat 'Gran Hermano' d'anònims després de la seva eliminació.

La tensió entre ambdós no és nova. Vanessa Bouza va tornar a recriminar-li a Javier la seva suposada falta d'afecte, cosa que ja havia succeït en l'edició anterior: "No estaré darrere teu perquè em facis un petó, no estaré darrere teu perquè em facis una abraçada i no estaré darrere teu perquè et vingui de gust estar amb mi", va expressar visiblement molesta.

| Mediaset

La seva frustració va quedar encara més patent quan va afirmar: "Estic millor fora que dins". Javier Mouzo, per la seva banda, va intentar defensar-se: "No pots estar cremant una persona. Hi ha comentaris que sobren, Vanessa". Al que ella va respondre taxativa: "Perfecte, fins aquí hem arribat", abans de dirigir-se al confessionari.

En la seva conversa amb el súper de 'GH DÚO', Vanessa Bouza va ser clara: "Vull anar-me'n a casa meva. Activa el protocol, que me'n vaig". Entre llàgrimes, va explicar la seva decisió: "Em sento incomprendida, em sento molt sola". A més, va assegurar sentir-se "farta d'arrossegar-me" pel seu marit i va deixar entreveure la falta de confiança cap a ell: "Sé que m'ha mentit i no m'ho dirà mai".

Cal destacar que Vanessa Bouza encara continua convivint a la casa de 'GH DÚO'. No obstant això, serà al 'Límite 48 Horas' quan confirmi si segueix o no al reality.