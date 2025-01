'La Isla de las Tentaciones' activa el protocolo de abandono por un inaudito encuentro

La octava temporada de 'La Isla de las Tentaciones' ha comenzado con fuerza, y los primeros conflictos no han tardado en hacer acto de presencia. El lunes 6 de enero, Telecinco estrenó la nueva edición del reality, con Sandra Barneda como presentadora. Entre las cinco parejas participantes, Alba y Gerard han protagonizado el primer gran enfrentamiento que casi termina con un abandono prematuro.

El detonante fue una de las imágenes que Sandra Barneda mostró a las chicas durante el primer programa. Alba no pudo contener su indignación al ver a Gerard en una situación comprometida junto a Aida, una de las solteras, que en el pasado fue amiga de su novia. "Eres un guarro, eres un puto guarro", exclamó Alba nada más comenzar su explosivo reproche.

"¿Qué cojones haces subiéndote a una tía aquí arriba? ¿Tú ves normal un coño en tu nuca? Hablando con Aida, te dije que no, y bailando con ella", recriminó en medio de un ambiente cada vez más tenso. Ante las explicaciones de Gerard, que aseguró no conocer a Aida, Alba fue aún más contundente: "Haciendo un puto sandwich. Y conmigo nunca bailas, ¿quién coño eres tú?".

| Mediaset

"No eres mi novio, me voy a ir de aquí. A Tomelloso te vas con tu padre y tu hermano solo. Eres un cerdo y un sinvergüenza", añadía Alba en 'La Isla de las Tentaciones'. A pesar de los intentos de Gerard por mantener la calma y pedirle que no le faltara al respeto, el enfrentamiento siguió escalando: "Pírate de aquí si quieres. No me faltes al respeto", replicó él. Sin embargo, Alba dejó clara su postura: "Entra un tío que tú conoces y veo esto, te caes al suelo. Vas a ver las imágenes y te vas a cagar, no vas a parar de llorar".

Aida, el centro de la polémica, intervino para dar su versión de los hechos: "Nos conocimos en una noche de fiesta y nos volvimos amigas. Se echó novio y desapareció".

| Mediaset

La tensión llegó a su punto máximo durante la ceremonia de los collares, cuando Gerard tomó una decisión que avivó aún más la polémica. "Se lo voy a dar a Aida, porque tú tienes que ver que no tienes que darme órdenes y faltar el respeto. Tienes que aprender que me tienes que respetar", declaró, desatando la furia de Alba.

Entre gritos y lágrimas, Alba abandonó la ceremonia en 'La Isla de las Tentaciones': "Pues me voy a ir. Me has faltado el respeto otra vez, te lo dije. Por favor, me quiero ir de verdad, me quiero ir".