Suso Álvarez reacciona al inesperado acercamiento entre Marieta y Sergio en 'GH DÚO'

Tan solo han pasado cuatro días desde el inicio de 'GH DÚO', pero Marieta Díaz y Sergio Aguilera ya han revivido algunos recuerdos del pasado. Especialmente de su relación en 'La isla de las tentaciones', tema en el que coincidieron sobre que su relación no fue del todo mala, aunque las circunstancias podrían haber sido diferentes. Unas palabras que hicieron reaccionar a Suso Álvarez en el plató de 'GH DÚO'.

Marieta Díaz fue la primera en reflexionar sobre su vínculo con Sergio Aguilera. "Nos podríamos haber llevado mejor porque realmente nos llevábamos bien", mientras que el joven reconoció: "Yo podría haber estado mejor, pero fue bonito".

En esta misma conversación, Sergio Aguilera confesó que sentía "un poco en deuda" con Marieta Díaz y expresó que, a pesar del tiempo transcurrido, aún le guarda cariño. La joven, por su parte, respondió de forma similar: "Yo te tengo cariño, aunque haya pasado el tiempo. Al final, fuiste la persona con la que viví esa etapa".

| Mediaset

Otro de los temas que salió a relucir durante la conversación fue el cambio físico y emocional de Marieta Díaz. Ella quiso saber la opinión de Sergio Aguilera sobre su nueva apariencia, a lo que él contestó: "Estás más femenina, más fina y señorita". Marieta Díaz, riendo, bromeó: "Yo me veo como que me he cortado el pelo y he madurado, se quedó allí en 'Supervivientes'".

Mientras tanto, fuera de la conversación entre ambos, Sergio Aguilera no dudó en hablar de su relación con Marieta con algunos compañeros. Dejó claro que su atracción hacia ella era muy fuerte: "Me gustaba mucho, si hubiese querido habrías estado conmigo ahora mismo. Era puro fuego".

Estas palabras no pasaron desapercibidas en el plató, donde Suso Álvarez reaccionó con algo de ironía: "No me ha hecho gracia lo que ha dicho". Además, Suso Álvarez ofreció su perspectiva sobre la relación de Marieta y Sergio, destacando que, en este nuevo momento, no estaban juntos: "Yo ahí no existía, entonces no puedo opinar. El pasado de Marieta me encanta y lo respeto", aseguró.

Sin embargo, no perdió la oportunidad de hacer una broma al respecto: "Estoy acojonado. Aunque yo nunca he dicho la verdad, jamás".