Vanessa Bouza comunica a Javi Mouzo en 'GH DÚO' una triste decisión sobre su futuro

Vanessa Bouza y Javi Mouzo están viviendo uno de sus peores momentos en la casa de 'GH DÚO'. Tras darse a conocer en la anterior edición de 'Gran Hermano', la pareja ha vuelto al reality para tener una segunda oportunidad. Sin embargo, Vanessa Bouza ha tomado la decisión más importante sobre el futuro de su relación con Javi Mouzo.

Recordamos que la pareja ya volvió a la casa de 'GH DÚO' con problemas desde el exterior. Que Javi Mouzo hubiese borrado el historial de su ordenador le hacía sospechar a Vanessa Bouza de que algo ocultaba. Sin embargo, el gallego mantiene que tan solo estaba viendo contenido para adultos.

Además, Vanessa Bouza también ha confesado que rumores en los pasillos de Mediaset señalan a que le podría haber sido infiel. Según dice la gallega, Javi Mouzo habría estado en un camerino junto a otra mujer. Sin embargo, su marido también ha negado esto, asegurando que son rumores falso.

| Mediaset

De este modo, en las últimas horas, Vanessa Bouza ha comunicado en 'GH DÚO' una importante decisión a Javi Mouzo. La concursante ha decidido poner fin a su relación sentimental. "Te dije mil veces que yo pueDo estar con una persona, pero sentirme sola. Es como siento y ya está", arrancaba diciéndole a su marido en la cama en la habitación de 'GH DÚO'.

"Definitivamente, como ni yo te entiendo a ti, ni tú me entiendes a mí, he llegado a la conclusión de que no quiero seguir esta relación. No quiero seguir esta relación. No puedo más", añadía con contundencia ante un Javi Mouzo que no mediaba palabra.

"Como no puedo más, ni yo, ni tú, y ninguna de las partes se merecen esto, pues ya está. No tengo ganas, no tengo fuerzas, no tengo porque estar pidiendote un beso", concluía Vanessa Bouza.

Con estas palabras, por lo tanto, Vanessa Bouza ha decidido romper dentro de la casa de 'GH DÚO' su relación sentimental con Javi Mouzo. Una determinación que coincide con la nominación que protagoniza la pareja junto a Romina Malaspina, que forma parte de su trío.