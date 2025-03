''Tienes suerte de estar aquí'': Amenazas y gritos en la pelea más fuerte de 'GH DÚO'

Con la final de 'GH DÚO' a la vuelta de la esquina, los concursantes viven sus últimas 48 horas dentro de la casa con los nervios a flor de piel. Ahora mismo, son 4 los concursantes que siguen en la carrera para ganar el maletín: Marieta Díaz, Óscar Landa, Maica Benedicto y Sergio Aguilera. A pesar de que la última semana la casa vivía una aparente tranquilidad, todo ha saltado por los aires durante la tarde del domingo.

Todo explotaba tras unas declaraciones de Marieta Díaz en las que aseguraba que solo 3 personas deberían llegar a la final. "Si fuera la cuarta preferiría irme antes y no llegar al último día", confesaba la concursante ante el resto. Ante esta frase, Óscar Landa y Miguel Frigenti comenzaban a insinuar que su compañera ocultaba malas intenciones.

"Esta se piensa que el cuarto es su amigo y quiere quedarse con su voto", la acusaba el vasco. Por supuesto, el periodista le daba la razón y confrontaba por ello a Marieta. "No seas mentirosa, tú sabes que no eres la 4ta", le echaban en cara, acusándola de haberse despertado hace 2 semanas.

"Sois súper tramposos y jugáis muy sucio, queréis meter mierda entre Sergio y yo", estallaba Marieta Díaz, tachando de absurdo el intento de desprestigiarla. "Esta es la estrategia de ahora, como soy la contrincante quieren meter mierda contra mí", seguía la joven, que iba enfadándose más a medida que avanzaba la conversación.

Finalmente, la cosa ha acabado a gritos. "No tolero que quieran meter mierda porque ahí sí que se me va la cabeza", chillaba muy molesta la joven, actual pareja de Suso. Por su parte, el dúo de Óscar y Frigenti seguía tachándola de falsa y de "no querer reconocer sus verdaderas intenciones".

Tras esto, cada uno ha tomado caminos diferentes y parecía que el ambiente se calmaba. Sin embargo, la casa ha vuelto a dar un giro de 180 grados cuando Sergio Aguilera ha decidido dar la cara por su amiga. "Tenéis muy mala idea y ya nos conocemos todo", les ha soltado en la cocina, acusándoles de falsos y metemierdas.

"Tú sí que eres falso", le ha espetado Miguel Frigenti, imitando el marcado acento granadino de su compañero en 'GH DÚO'. Algo que no ha gustado nada a Sergio, que ha asegurado que esa era "su fibra sensible". Ha sido precisamente en este momento que la discusión ha alcanzado su punto álgido.

"Que suerte tienes de estar aquí", le ha amenazado veladamente, insinuando que la discusión podría acabar de forma distinta si estuvieran fuera. Ante esto, Miguel Frigenti no se ha achantado y acusándole de "populista barato" le ha confrontado. "¿Qué pasaría fuera?", no dejaba de preguntarle el periodista, sin apartarse ni un milímetro.

"No vuelvas a imitarme con el acento", le volvía a advertir el de Granada. "Sois veneno, vives de criticar a la gente, sois muy triste y malas personas", les decía, totalmente fuera de sí mientras el Súper le llamaba al confesionario. "Mírame a los ojos como un hombre y no me toques el acento más, porque me tocas la vida y estoy muy orgulloso de donde vengo", le ha dicho al periodista antes de que su compañera Marieta le acompañara al confesionario.