''Tens sort de ser aquí'': Amenaces i crits en la baralla més forta de 'GH DÚO'

Amb la final de 'GH DÚO' a la volta de la cantonada, els concursants viuen les seves últimes 48 hores dins de la casa amb els nervis a flor de pell. Ara mateix, són 4 els concursants que segueixen en la cursa per guanyar el maletí: Marieta Díaz, Òscar Landa, Maica Benedicto i Sergio Aguilera. Tot i que l'última setmana la casa vivia una aparent tranquil·litat, tot ha saltat pels aires durant la tarda de diumenge.

Tot explotava després d'unes declaracions de Marieta Díaz en què assegurava que només 3 persones haurien d'arribar a la final. "Si fos la quarta preferiria marxar abans i no arribar a l'últim dia", confessava la concursant davant la resta. Davant aquesta frase, Òscar Landa i Miguel Frigenti començaven a insinuar que la seva companya ocultava males intencions.

"Aquesta es pensa que el quart és el seu amic i vol quedar-se amb el seu vot", l'acusava el basc. Per descomptat, el periodista li donava la raó i confrontava per això a Marieta. "No siguis mentidera, tu saps que no ets la 4a", li retreien, acusant-la d'haver-se despertat fa 2 setmanes.

"Sou súper tramposos i jugueu molt brut, voleu ficar merda entre Sergio i jo", esclatava Marieta Díaz, titllant d'absurd l'intent de desprestigiar-la. "Aquesta és l'estratègia d'ara, com que sóc la contrincant volen ficar merda contra mi", seguia la jove, que s'anava enfadant més a mesura que avançava la conversa.

| Mediaset

Finalment, la cosa ha acabat a crits. "No tolero que vulguin ficar merda perquè aquí sí que se me'n va el cap", cridava molt molesta la jove, actual parella de Suso. Per la seva banda, el duet d'Òscar i Frigenti seguia titllant-la de falsa i de "no voler reconèixer les seves veritables intencions".

Després d'això, cadascú ha pres camins diferents i semblava que l'ambient es calmava. No obstant això, la casa ha tornat a donar un gir de 180 graus quan Sergio Aguilera ha decidit donar la cara per la seva amiga. "Teniu molt mala idea i ja ens coneixem tots", els ha etzibat a la cuina, acusant-los de falsos i de ficar merda.

"Tu sí que ets fals", li ha etzibat Miguel Frigenti, imitant el marcat accent granadí del seu company a 'GH DÚO'. Una cosa que no ha agradat gens a Sergio, que ha assegurat que aquesta era "la seva fibra sensible". Ha estat precisament en aquest moment que la discussió ha assolit el seu punt àlgid.

| Mediaset

"Quina sort tens d'estar aquí", l'ha amenaçat veladament, insinuant que la discussió podria acabar de manera diferent si estiguessin fora. Davant d'això, Miguel Frigenti no s'ha acovardit i acusant-lo de "populista barat" l'ha confrontat. "Què passaria fora?", no deixava de preguntar-li el periodista, sense apartar-se ni un mil·límetre.

"No em tornis a imitar amb l'accent", li tornava a advertir el de Granada. "Sou verí, vius de criticar la gent, sou molt tristos i males persones", els deia, totalment fora de si mentre el Súper el cridava al confessionari. "Mira'm als ulls com un home i no em toquis l'accent més, perquè em toques la vida i estic molt orgullós d'on vinc", li ha dit al periodista abans que la seva companya Marieta l'acompanyés al confessionari.