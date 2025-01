Ion Aramendi paraliza 'GH DÚO' por la agresividad en directo de un concursante

Momento de máxima tensión el vivido durante el 'Límite 48 Horas' de 'GH DÚO'. A tan solo unos minutos de finalizar la emisión, Ion Aramendi comunicaba a los espectadores lo sucedido mientras no estaban conectando con la casa. "Ha pasado un hecho concreto, muy grave, vamos a conectar con ellos", desvelaba el presentador con un tono de seriedad.

"Me tengo que poner serio en este momento porque ha sucedido algo muy grave y que no vamos a permitir. Hay actitudes que 'Gran Hermano' considera comportamientos de tolerancia cero. Y uno de vosotros ha cruzado esos límites hoy. Me refiero a ti, Sergio, le has dicho a tu compañero Álex Ghita algo inadmisible, vergonzoso y da muy mal gusto", explicaba Ion Aramendi.

Todo ha ocurrido tras los posicionamientos de 'GH DÚO', cuando Sergio Aguilera ha estallado violentamente contra Álex Ghita: "Ya nos veremos tú y yo, ya nos veremos tú y yo. Ya nos veremos tú y yo sin cámaras. Te meto un palizón que meas sangre".

| Mediaset

"Estas actitudes son impropias de 'Gran Hermano' y absolutamente inadmisibles. Con ellas tenemos tolerancia cero. Sergio, tu has traspasado los límites hoy", añadía Ion Aramendi en 'GH DÚO'.

"Esto es una primera llamada de atención, lo que llamaríamos una tarjeta amarilla. Quiero decir, que no se puede volver a repetir, ni de parte de Sergio, ni de parte de nadie, porque supondrá la expulsión disciplinaria inmediata. ¿Ha quedado claro? Claro, para todos", decía Ion Aramendi en pleno directo

De este modo, Sergio Aguilera tomaba la palabra para disculparse en 'GH DÚO': "Pido perdón a Álex Ghita, a España y al concurso. Estaba nervioso y ya está". "Acepto las disculpas, no es así, es un buen chico. Saca una sonrisa a toda la casa y lo entiendo al 100%", reaccionaba Álex Ghita, que no quería ver a su compañero expulsado y pactaban empezar de cero su relación.

"Que lo sepáis, solo admitidos una tarjeta amarilla, no va a haber más", concluía Ion Aramendi su intervención en la noche de 'GH DÚO'.