Terelu Campos vuelve a activar el protocolo de abandono en 'Supervivientes'

Terelu Campos ha vuelto activar el protocolo de abandono. El fichaje de la colaboradora en 'Supervivientes' era uno de los que causaba más expectación por saber si aguantaría las duras condiciones de Honduras. Aunque Terelu parecía superar los primeros días con facilidad, ahora su permanencia en el concurso podría estar en peligro.

La colaboradora entraba en 'Supervivientes' con una misión muy clara: superar a su hermana Carmen Borrego y los 21 días que aguantó en Honduras. Al principio parecía que la concursante se estaba adaptando bien a las condiciones extremas, sin embargo, las extremas lluvias la obligaban a hacer el primer amago de abandonar.

"No puedo, estoy fatal", anunciaba Terelu Campos a sus compañeros, que trataban de animarla. "Me voy a ir", le comunicaba a Makoke, que trataba de animarla diciéndole que no pasaba nada. A continuación, la colaboradora se dirigía a los trabajadores del programa, a los que anunciaba que quería "activar el protocolo de abandono".

| Mediaset

"Llevo tiempo luchando contra mí misma", le decía también a Jorge Javier Vázquez, que quería hablar con la concursante antes de que tomara su decisión. Aunque asegura que ha tratado de llevarlo en silencio para no contagiar a nadie, Terelu Campos ya no puede más. "Soy una persona con la mente muy fuerte. No estoy ni preocupada por lo de fuera pero mi cuerpo está hecho añicos", comunicaba muy emocionada.

Por supuesto, el presentador trataba de convencerla de que se quedase. "Yo no quiero que te vayas", le pedía Jorge Javier Vázquez a su vieja amiga. Sin embargo, parecía que no hay vuelta atrás. "Mi mente dice que mi cuerpo no puede más", añadía la concursante de 'Supervivientes 2025'.

"A mí esto me pilla antes de los tsunamis de mi vida y hubiera sido diferente", explicaba la concursante, que asegura tener dolores por todo el cuerpo. Aun así, ella se muestra orgullosa de su paso por el concurso. "No siento que esté tirando la toalla, son muchos días lo que llevo peleando pero hay veces que no puedes por mucho que quieras", se lamentaba, bastante afectada.

Ante esto, el público en plató comenzaba a corear su nombre. Era en ese momento que Terelu Campos se emocionaba, soltando algunas lágrimas y agradeciendo todo el apoyo que había recibido. "Si vieres la cara de orgullo de tu hija que está aquí, dirías que te lo pensabas", le contaba el presentador para ver si así la convencía.