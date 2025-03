Terelu Campos no aguanta más y activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes'

Las fuertes lluvias han puesto contra las cuerdas a los concursantes de 'Supervivientes'. El temporal extremo ha obligado a la producción a evacuar los Cayos Cochinos para preservar la seguridad de los supervivientes. A pesar de que hemos visto a los concursantes trabajar en equipo para superar la adversidad, el clima ha hecho huella en el ánimo de algunos de ellos. Especialmente para Terelu Campos, que tras las fuertes lluvias se planteaba el abandono.

Una experiencia que ha sido especialmente dura para uno de los fichajes estrella de la edición. Terelu Campos activa el protocolo de abandondo en pleno temporal y amenaza con salir del concurso por la puerta de atrás. "Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí", le pedía la colaboradora al programa, mostrándose muy enfadada y agobiada.

| Mediaset

Eran muchos los que se preguntaban si Terelu Campos sería capaz de aguantar en 'Supervivientes'. A pesar de que el hambre y el dormir en el suelo no han sido un gran impedimento para ella, la lluvia ha sido la gota que colma el vaso. "Estoy chorreando, esto no. Quiero que me pongas a refugio ahora mismo", seguía exigiendo Terelu Campos, que amenazaba con irse ella sola a la cabaña si era necesario. "Yo no bromeo, estoy enfadada", amenazaba la colaboradora.

Durante la evacuación, Terelu Campos se ha mostrado de mejor humor. Una vez a salvo, hemos podido ver a la concursante charlar tranquilamente con sus compañeros, lo que hacía pensar que se había olvidado del abandono. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: la colaboradora seguía convencida en querer marcharse a casa.

"Esto ya es lo que a mí me echa de aquí", confesaba la colaboradora, que aseguraba que por su edad no estaba para "aguantar esto". Sin duda, la lluvia torrencial le ha pasado factura a la colaboradora, que se ha derrumbado y amenaza con no poder más.

Recordamos que Terelu Campos entra con una misión muy particular. Como "Fantasma del Futuro", la hija de la reina de las mañanas todavía no es concursante oficial. Solo lo será, y por tanto, tener la opción de ganar el concurso, deberá superar los 21 días que aguantó su hermana en la isla. Finalmente, Terelu Campos ha decidido alargar un poco más su aventuras en 'Supervivientes'. A pesar del amago de abandono, la concursante ha decidido que todavía no era su momento y seguirá concursando.