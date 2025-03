Alejandra Rubio desvela la mentira de Terelu Campos antes de 'Supervivientes'

Terelu Campos ha emprendido su viaje a Honduras con una misión especial en 'Supervivientes': superar los 21 díás de su hermana, Carmen Borrego. En las próximas semanas se sabrá si finalmente se convierte en concursante oficial de la última edición del reality o si decide volver a España. No obstante, como cada uno de los participantes, Terelu Campos ha podido llevar consigo un objeto personal para acompañarla en esta aventura extrema.

En su caso, la colaboradora de 'De Viernes' ha optado por un cómodo cojín con el nombre bordado de su nieto Carlo, el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Desde la isla, Terelu Campos ha confesado lo importante que es para ella este recuerdo: "Ha sido una felicidad en mi vida".

Sin embargo, Alejandra Rubio ha revelado en 'Vamos a ver' que su madre no fue del todo sincera a la hora de escoger este objeto. Según ha contado, inicialmente le entregó un peluche para que lo llevara a 'Supervivientes', pero Terelu Campos terminó encontrando la almohada. Pese a la negativa de su hija, que le prohibió llevársela, decidió incluirla en su equipaje.

| Mediaset

"Le dije que no porque tenía el nombre bordado, y me aseguró que solo la iba a llevar a casa", explicó Alejandra Rubio en el plató de 'Vamos a ver'. Sin embargo, la colaboradora ya había tomado su decisión: "Como la conozco, antes de que se fuera a Honduras le mandé un mensaje a las cinco de la mañana para recordarle que no se la llevara. Me contestó que ya estaba en la maleta".

A pesar del "engaño", Alejandra Rubio se ha tomado la situación con humor y ha reconocido que le hace ilusión ver a su madre dormir cada noche con el cojín. "Esto es muy de ella, al final ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero me da igual, me alegro porque sé que le da tranquilidad", concluyó.

Recordamos que Terelu Campos está pasando buenos momentos en la isla de 'Supervivientes'. Pese a que pocos lo esperaban, la colaboradora se ha sabido integrar al ambiente y también a sus compañeros.