Las emotivas palabras de Jorge Javier Vázquez con las que recuerda a Mila Ximénez

Jorge Javier Vázquez es una de las figuras más reconocidas de Telecinco. Hasta el momento, es alguien intocable para Mediaset, ya que representa fielmente los valores de la cadena. Y así se ha visto en la reestructuración que está haciendo en todos los ámbitos el grupo de Las Tablas.

El presentador sigue cosechando éxitos desde el estreno de 'Supervivientes', liderando la gala principal de los jueves y presentando programas de testimonios de anónimos como el regreso de 'Hay una cosa que te quiero decir' y 'El diario de Jorge'. Aunque ha registrado bajas audiencias en los últimos meses, su cancelación no está prevista, por lo que se ha optado por un cambio de horario.

Aparte de su faceta televisiva, también tiene un espacio en su blog de 'Lecturas' donde comparte sus reflexiones. Esta vez se lo ha dedicado a Montoya y al papel que muchos le acusan de estar haciendo durante su paso por 'Supervivientes'. Tras hablar largo y tendido sobre esta nueva figura televisiva la cual es "exageración en estado puro", se ha acordado de su gran amiga Mila Ximénez.

| Telecinco

"Mila era un poco Montoya", esa es la frase que ha elegido como titular. El próximo mes de junio hará cuatro años que falleció y el presentador no ha dudado en mostrarse vulnerable y acordarse de ella en público. "Mila también era un poco Montoya: cuando cogía un hueso le costaba soltarlo".

"Se me fue Mila y con su partida dije adiós a una de las cómplices más maravillosas que he tenido en mi vida. Tengo un cuadro de ella justo antes de entrar en mi habitación y no hay día que no le dé un beso o que le pida que me eche una mano con cualquier asunto. Con su muerte me hice mayor".

| Europa Press

Además, ha declarado que no ha vuelto a encontrar una amiga como ella: "Cada día que pasa sin encontrar a alguien como ella es un día perdido, así que desde entonces ya llevo unos cuantos. No es lo mismo quedarse sin un colega a los treinta que a los cincuenta".

"Desde aquí le pido, que sé que me lee cada semana por si la nombro, que me envíe una dosis de locura porque últimamente estoy demasiado centrado. La sigo echando mucho de menos", confiesa.

El artículo lo ha terminado de la siguiente forma: "Se han desmoronado demasiadas cosas desde que se fue. Y la reconstrucción no es fácil cuando te vas quedando sin compañeros de viaje tan apasionantes".