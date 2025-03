Alerta en 'Supervivientes' tras la última decisión de Terelu Campos sobre su futuro

Terelu Campos vuelve a estar en el centro de la polémica en 'Supervivientes' tras manifestar, por segunda vez, su intención de abandonar. Una noticia que ha sido confirmada por la organización de 'Supervivientes' a través de 'El Programa de Ana Rosa'. Esta vez, además, todo apunta a que su decisión podría ser definitiva, aunque no se conocerá la verdad hasta la gala de esta noche.

Las imágenes llegadas desde Honduras, adelantadas por Ana Rosa Quintana, muestran a Terelu Campos completamente desbordada. La colaboradora está convencida de que ha llegado el momento de dar por finalizada su experiencia en la isla. Recordamos que Terelu Campos puede dejar 'Supervivientes' en cualquier momento, ya que no se trata de una concursante oficial, sino que únicamente tiene el reto de superar los 21 días de su hermana, Carmen Borrego.

Visiblemente afectada, Terelu Campos confiesa entre lágrimas a Makoke que ya no puede seguir adelante, reconociendo que 'Supervivientes' se le está haciendo insostenible después de dos semanas de aventura: "No puedo. Físicamente no puedo más, me voy a ir". La esperada reunificación no ha supuesto el empuje que muchos esperaban para ella, y todo indica que su estado físico ha sido el detonante de esta drástica decisión.

| Mediaset

"Ay mi Terelu, no llores, cariño", le responde Makoke en un intento de calmarla, aunque sus palabras no parecen surtir efecto. Terelu Campos, completamente abatida, ha dado un paso más en su intención de abandonar el concurso. "Quiero activar el protocolo de abandono, ya no puedo más", declara a un miembro de la organización, dejando claro que su permanencia en 'Supervivientes' pende de un hilo.

Pese a sus quejas, algunos rumores apuntan a que en realidad Terelu Campos está viviendo mejor de lo que muchos creían en el reality. Al parecer, la colaboradora tendría el privilegio de poder fumar, también comer fuera de cámaras, e incluso alguna noche no habría dormido en la isla. De este modo, su futuro en 'Supervivientes' se conocerá en la próxima gala, donde Jorge Javier Vázquez abordará su situación.