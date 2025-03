'No quiero seguir': Terelu Campos se niega a hablar de su cáncer en 'Supervivientes'

La participación de Terelu Campos en 'Supervivientes' está mostrando una faceta de resistencia que ha sorprendido a muchos durante los primeros días de la aventura. Desde el inicio de la experiencia, la colaboradora ha demostrado determinación al enfrentarse a cada desafío con valentía. Sin embargo, hay un límite que no está dispuesta a cruzar Terelu Campos: hablar sobre su experiencia con el cáncer.

Tras haber aceptado el difícil reto de lanzarse desde el helicóptero y adaptarse a las adversidades de 'Supervivientes', Terelu Campos ha dejado clara su postura frente a un contenido del programa que, según ella, pretende presentarla como una víctima.

Durante una conexión con Playa Calma, Sandra Barneda mostró unas imágenes en las que Terelu Campos recordaba su batalla contra el cáncer de mama. Conmovida, la concursante respondió visiblemente emocionada: "Le prometí a mi hija que no iba a llorar".

| Mediaset

A pesar del intento de Sandra Barneda por profundizar en el tema en 'Supervivientes', Terelu Campos se negó tajantemente: "Detesto la pena. No estoy aquí para que nadie me vea como una víctima, lo siento, pero no. No soy más fuerte ni más valiente que otras personas que han pasado por lo mismo".

Además, la colaboradora lanzó un mensaje directo a quienes tienden a diferenciar entre quienes superan la enfermedad y quienes no lo logran. "Aquí haces lo que te dicen los médicos y esperas tener suerte. No es más valiente quien sobrevive que quien no lo consigue porque no se trata de una batalla ganada o perdida", sentenciaba

Finalmente, tras varios intentos por parte de Sandra Barneda de retomar la conversación, Terelu Campos cortó el tema de raíz, secándose las lágrimas. La participante aseguró que no piensa volver a hablar de ello: "No quiero seguir removiendo esto. He avanzado y no quiero dar pasos atrás, no pienso vivir con miedo".

En audiencias, 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha liderado como lo más visto del día, mejorando 2,7 puntos de share el estreno de la temporada pasada. El programa presentado por Sandra Barneda ha marcadoun gran 19,6% y 1.683.00 espectadores, obteniendo el minuto de oro a las 23:10h con 2.346.000 espectadores y un 19,8% de cuota.