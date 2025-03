Terelu Campos desvela su decisión: abandona 'Supervivientes' a pesar de su privilegio

La gala pasada de 'Supervivientes' terminaba con Terelu Campos comprometiéndose a aguantar unos días más. La concursante había activado el protocolo de abandono decidida a marcharse a casa pero las palabras de su hija, Alejandra Rubio, y Jorge Javier Vázquez le hacían aguantar. Finalmente, hoy en el 'Conexión Honduras' hemos conocido su decisión final.

El programa de este domingo, con Sandra Barneda al frente, desvelaba que la colaboradora había estado aislada del resto de concursantes. Habitando en la Cabaña Vip de la organización, Terelu Campos ha tenido unos días para decidir si abandonaba 'Supervivientes' o decidía quedarse.

Recordamos que la colaboradora todavía no es concursante oficial, sino que entra con una misión especial: superar los 21 días que aguantó su hermana, Carmen Borrego. A Terelu solo le quedan 3 días para superar ese récord, pero a las puertas de superar su misión su cuerpo no aguanta más.

Para ayudarla a tomar su decisión, la organización de 'Supervivientes' le ha otorgado un privilegio único: visitar Cayo Paloma, una de las playas más bonitas de los Cayos Cochinos. Allí, la colaboradora se ha puesto en modo filosófico, apreciando las bonitas caracolas y corales de Honduras.

| Mediaset

Ha sido tal el momento de desconexión, que la concursante ha parado a Sandra Barneda para pedirle si podía darse un baño. "Me da miedo porque el agua está muy revuelta. Pero yo no quiero irme sin bañarme en este agua", se confesaba Terelu, que ha reconocido Cayo Paloma como un lugar emblemático de 'Supervivientes'.

Tras hablar con Carmen Borrego y Alejandra Rubio, que le han mandado su ánimo y cariño, Sandra Barneda le ha preguntado la pregunta decisiva. "A mí me encantaría que siguieras y llegaras a los 21 días, pero es tu decisión", le comunicaba la presentadora.

Finalmente, Terelu Campos ha comunicado su reflexión. "Agradezco mucho el apoyo pero yo he cumplido mi tiempo", aseguraba. "17 días han sido suficientes para mi cuerpo. Para mi mente no pero estoy segura", decía la concursante, que termina así su paso por 'Supervivientes 2025'.

Ahora, la colaboradora estrenará una icónica dinámica del reality: el puente de las emociones. Allí, Terelu Campos podrá hacer un pequeño repaso de su concurso y explicar a fondo su decisión. Por el momento, ella se muestra muy orgullosa. "Aún es pronto para decir en qué me ha cambiado esto, pero yo hacía años que no enseñaba mis brazos en televisión y aquí me ha dado igual", concluía orgullosa.