José María Almoguera revela su verdadera relación con María Teresa Campos en 'GH DÚO'

A pesar de las acusaciones de mueble, José María Almoguera ha sido uno de los concursantes que más se ha abierto en 'GH DÚO'. Desde su relación con María la Jerezana a su reconciliación, a distancia, con su madre, Carmen Borrego, las palabras del joven no han dejado de copar los titulares. Ahora, durante el último 'Límite 48h', José María no ha dudado en recordar a su abuela, María Teresa Campos, y confesar en detalle la estrecha relación que mantenían.

"Mi abuela siempre me ha reconocido que yo he sido el hombre de su vida", se confesaba el joven de las Campos en el confesionario. José María Almoguera fue el único nieto varón de la reina de las mañanas, motivo por el que ella le apodo así. Además de asegurar que su abuela se sentiría "muy orgullosa" de su concurso, también ha querido desvelar algunos de los momentos íntimos que compartían.

"Yo era malísimo jugando al fútbol", explicaba él, recordando con una sonrisa esa etapa de joven en la que practicaba ese deporte. "Pero malo malísimo", hacía hincapié, "sin embargo, mi abuela siempre venía a los partidos a apoyarme", explicaba nostálgico.

Mediaset

Por supuesto, también aprovechaba para reflexionar sobre la tensa relación que hasta ahora mantenía con Carmen Borrego. "A mi abuela no le habría gustado, era muy familiar", aseguraba, aunque también creía que si ella siguiera con vida, no se hubieran discutido. Aún así, parece que 'GH DÚO' ha sido un paso adelante para la relación con su madre.

"Me hacía falta echarla de menos", ha declarado, con una Carmen Borrego que se emocionaba en plató. Ambos han coincidido en que no pueden esperar a que termine el concurso parareencontrarse y solucionar sus asuntos pendientes. "No quiero que mi hijo se críe sin abuela y tampoco arrepentirme de no haber pasado suficiente tiempo con mi madre", se confesaba él, algo que hacía romper en llanto a la mujer.

A pesar del tierno momento vivido en plató, parece que no ha logrado convencer a todo el mundo. Miguel Frigenti se ha mostrado muy crítico con José María, a quien ha acusado de oportunista. "Yo me creo al 100% sus palabras pero le viene ahora genial vender un nuevo fascículo de la relación con su madre", opinaba. Carmen Borrego y otros colaboradores no han tardado en reprocharle sus palabras, achacándole que "se había cargado un momento precioso".

