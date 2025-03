Pelayo Díaz se derrumba ante Laura Madrueño en 'Supervivientes' por un motivo de peso

No está siendo una semana fácil para los concursantes de 'Supervivientes'. Desde el pasado martes, las fuertes lluvias no han dejado de azotar Honduras y, además, se enfrentan a una nominación multitudinaria nunca antes vista. Por todo ello, Pelayo Díaz se ha derrumbado al reencontrarse con Laura Madrueño para una prueba de recompensa.

Todo sucedía unos días después de la sanción ejemplar que la organización de 'Supervivientes' le imponía al Equipo de Playa Furia. Una decisión que se tomaba cuando les pillaban encendiendo fuego con un mechero que se habían encontrado en la playa. "Esto contraviene el espíritu del programa", les advertía Jorge Javier Vázquez, que se mostró muy severo con los supervivientes.

Y es que el rapapolvo del presentador no fue pequeño. Tras acusarles de robar el mechero a uno de los cámaras de la organización, el catalán no se contenía en decirles lo decepcionado que estaba. Tras todo el asunto, el equipo aceptaba una nominación disciplinaria de todo el equipo, pero eso no sería el final de la historia.

Y es que en estos últimos días, el Equipo Furia ha podido recapacitar sobre lo que han hecho. "Estamos muy decepcionados con nosotros mismos", le comentaba Pelayo Díaz a Sandra Barneda. El estilista se mostraba bastante afectado, mostrándose mucho más callado y serio de lo habitual.

Más adelante, cuando se encontraba con Laura Madrueño para la prueba de recompensa, ha terminado derrumbándose. Muy afectado y entre lágrimas, Pelayo Díaz se ha abrazado a la presentadora. "Solo quería decir que nos disculpara, que nos sentimos fatal", expresaba como podía el concursante, que no dejaba de llorar desconsoladamente.

| Mediaset

Ahí no se ha quedado su discurso, pues también ha aprovechado para agradecer la profesionalidad y el trato de toda la organización y concursantes. Sin dejar de abrazarle, Laura Madrueño se ha mostrado muy tajante en su respuesta al estilista.

"Lo que más nos gusta es que sois un gran equipo y os habéis mantenido unidos", le consolaba la presentadora, pidiéndole que se tranquilizara. Tras aclarar que eran lágrimas de emoción, Pelayo ha podido volver con su equipo para prepararse para la prueba. Por primera vez en esta edición de 'Supervivientes', los concursantes podrán luchar por ganar algo de comida.