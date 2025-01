Alejandra Rubio da la cara en 'Vamos a ver' tras las acusaciones sobre Carlo Costanzia

Alejandra Rubio ha hablado en 'Vamos a ver' para defender a su pareja, Carlo Costanzia. Y es que este fin de semana salieron las acusaciones de un paparazzi que asegura haber sido víctima de una agresión mientras realizaba un seguimiento al hijo de Mar Flores. Según el fotógrafo, se le habrían lanzado huevos y yogures desde la vivienda de Carlo Costanzia, algo que él y Alejandra Rubio han negado rotundamente.

El paparazzi presentó fotos como pruebas en las que se veía a Carlo Costanzia y a su madre, Mar Flores, entrando y saliendo del domicilio. Esto aparentemente contradecía la versión inicial de Alejandra Rubio, quien había asegurado que su novio no estaba en casa el día en cuestión.

De este modo, Alejandra Rubio ha expresado su frustración en 'Vamos a ver': "Es un paparazzi que no da la cara y que sale con la voz distorsionada". Asimismo, cuestionó la manera en la que el fotógrafo ha gestionado esta situación: "Si ha tenido este problema no entiendo por qué no acude a la policía".

| Telecinco

La colaboradora defendió a su pareja, asegurando que Carlo Costanzia "no ha tirado ningún huevo". Además, elaboró una posible teoría sobre lo ocurrido: "Es verdad que mis vecinos están hartos porque los coches de prensa están todos los días y no solo están todos ahí respetando. A veces se bajan del coche en mitad de la carretera, impiden el paso, no dejan que los coches entren en la urbanización...".

"Sé que hay personas de mi bloque que han tenido que llamar a la policía porque había muchos coches en la rotonda... ¿Qué alguien haya podido tirar un huevo porque está hasta aquí? Sí", afirmó Alejandra Rubio. Sin embargo, insistió: "Afirmar esto cuando no tienes pruebas y más en su situación me parece una barbaridad".

En cuanto a las imágenes donde se ve a Mar Flores entrando en la vivienda, Alejandra Rubio explicó: "Muchas veces va porque se queda con su hijo cuando ellos no están". Esta aclaración provocó la curiosidad de los colaboradores de 'Vamos a ver', que preguntaron por la relación entre Mar Flores y su hijo.

Alejandra Rubio respondió con una sonrisa: "Muy bien, pero que ella no quiera que le saquen y que salga por el garaje me parece normal porque nosotros también lo hacemos". Sobre si Mar Flores ha coincidido con Terelu Campos, negó que haya ocurrido hasta el momento, pero aseguró que hay "buena relación".