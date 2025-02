'¿Se ha desmayado?': Montoya estalla en la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones'

La segunda hoguera de Montoya en 'La isla de las tentaciones' ha sido un auténtico torbellino de emociones que lo ha llevado al límite. Tras la decepción sufrida en la primera, el participante volvió a enfrentarse a imágenes de su novia, Anita. Sin embargo, esta vez resultaron aún más difíciles de asimilar.

Desde el primer momento, Montoya se mostró indignado al ver el acercamiento entre Anita y Manuel González en Villa Playa, especialmente el beso que compartieron en el jacuzzi. El participante de 'La Isla de las Tentaciones' no pudo contener su rabia: "Estás haciendo el ridículo, tía. Qué vergüenza me das, qué vergüenza ajena", exclamó al mismo tiempo que, visiblemente alterado, rompía su camisa en un gesto de frustración.

A medida que avanzaban las imágenes, la tensión aumentó hasta que Montoya terminó dando una patada a la tablet. Además, abandonó la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones' completamente fuera de sí: "¡Guarra! Me cago en la p**, me voy de aquí". Sus compañeros, sorprendidos, lo observaron correr hacia la orilla del mar mientras gritaba con desesperación: "¡Me has partido el alma!".

Ante el complicado momento, Sandra Barneda intervino y fue en su búsqueda para intentar tranquilizarlo. "¿Se ha desmayado?", se preguntaban sus compañeros mientras la presentadora pedía una botella de agua para intentar calmarle.

"Me ha roto, Sandra, a toda mi familia, eso era lo que quería. Y yo portándome bien todo el rato, aguantando la tentación, que me encanta tentarme con todas las chicas y le estoy demostrando mucho respeto. Yo nunca he estado enamorado y me está rompiendo, no puedo más", explicaba Montoya.

"Se está enamorado de una persona que lleva tres días aquí, un tío que tiene el currículum más largo que... Si se ha enamorado, me ha hecho un favor para darme cuenta de quién es realmente, pero no me lo puedo creer porque es lamentable", añadía el joven.

Sigue la hoguera de Montoya en 'La Isla de las Tentaciones'

Después de varios minutos, Montoya accedió a regresar a la hoguera acompañado por Sandra Barneda. Al llegar, sus compañeros se levantaron para consolarle, mientras la presentadora reubicaba la tablet en su sitio. Aún visiblemente afectado, Montoya se disculpó por su reacción: "Pido perdón, pero es que estoy roto, me ha rajado entero en canal".

Sin embargo, las siguientes imágenes mostraron a Manuel dando un masaje a Anita en sus nalgas mientras ambos estaban en la cama. Esto llevó a Montoya a romper definitivamente con su relación: "Gracias 'La isla de las tentaciones' por esto. En la segunda hoguera, una relación de un año. No tengo nada más que decir".

"Mi respuesta ya la he encontrado, Sandra, no puedo más, estoy roto, cariño. Me ha quedado que él es hombre, yo no lo soy, y que le aporta calma. Y en dos días está en la cama, no hay remedio", añadía.

Cuando parecía que la hoguera había finalizado, Sandra Barneda sorprendió a todos al anunciar que aún quedaba un último golpe: "Aún no ha terminado. Ha llegado el momento de descubrir la gravedad de lo ocurrido en la villa de las chicas. En esta caja está la clave de todo lo ocurrido que, como os he dicho, os afecta a todos, pero especialmente a uno".

La caja estaba dirigida a Montoya y contenía su peluche con su cara, quemado. Al verlo, su reacción fue de total incredulidad: "¿Por qué lo ha roto? ¿Pero yo qué le he hecho? ¿Qué le he podido hacer? ¡Pero si es que está quemado! ¡Mi cara! Y pone 'esta noche, carricoche'. Qué cosa más vergonzosa. ¿Pero esto qué película es? ¿Quién ha hecho esto: él o ella?".

Justo entonces, la tablet mostró el momento exacto en el que Anita y Manuel quemaban el peluche frente a todos los habitantes de Villa Playa. La escena desató la indignación de Montoya y de sus compañeros: "Esto es lamentable. Estos son los valores que quiere ella, ese es el hombre que quiere ¡Buen espectáculo!", insistió.

Las críticas también llegaron por parte del resto de los chicos de 'La Isla de las Tentaciones'. "Se me cae la cara de vergüenza de ver a Bayán así, la verdad. No la reconozco para nada. Esa falta de valores, de educación, de respeto", reaccionó Eros. Joel también reaccionó impactado: "Estoy flipando, es lamentable. No sé qué ha podido ver para comportarse así. No veo lógico que todo el mundo apoye eso e incite a que Anita haga eso con el muñeco".