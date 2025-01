Sandra Barneda dice lo menos pensado sobre su futuro presentando 'Supervivientes'

Sandra Barneda ha hablado sobre su futuro en 'Supervivientes', revelando que espera que Telecinco cuente con ella para la próxima edición. Sin embargo, ha dejado claro que tiene una condición: en caso de ser elegida como presentadora, preferiría hacerlo desde el plató, no desde Honduras.

Sandra Barneda, que cada año viaja a República Dominicana para grabar 'La isla de las tentaciones', no ve con buenos ojos pasar aún más tiempo fuera de casa. En una entrevista con Europa Press, fue tajante al respecto: "No, no me veo en la isla. Con una tengo bastante".

Además, Sandra Barneda bromeó con esa inesperada opción: "Cada uno tiene que encontrar su momento, y creo que cuatro o cinco meses fuera de mi casa sería complicado". Aunque Sandra es consciente de que "nunca puedes decir que no", en este caso ha sido clara, indicando que en este momento su respuesta es "un no rotundo".

A pesar de ello, Sandra Barneda asegura que Mediaset contará con ella para la próxima edición de 'Supervivientes'. Sin embargo, por el momento el canal aún no ha revelado quiénes serán los encargados de presentar las galas del reality. En la anterior edición, Sandra Barneda estuvo al frente de 'Conexión Honduras' en plató, mientras que Carlos Sobera presentó 'Tierra de Nadie' y Jorge Javier Vázquez las galas.

| Mediaset

Por otro lado, Sandra Barneda también ha querido compartir su satisfacción con el éxito de la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones', que la próxima semana contará con doble emisión. "Rompiendo audímetros nuevamente, sorpresa total, octava temporada y hay muchas ganas, así que feliz. Es un formato muy bien hecho y seguimos queriendo pasárnoslo bien, y aunque muy poca gente lo diga nos sentimos identificados", asegura la presentadora.

Sandra Barneda también ha revelado su conexión personal con los participantes del programa, destacando que "me he sentido identificada con muchas parejas. Más que con ellas, con cosas que han vivido cada uno. Yo he sufrido por desamor y también me han puesto los cuernos, claro...".

Además, ha adelantado que la próxima pareja en llegar a 'La isla de las tentaciones' promete dar mucho de qué hablar. "Es muy buena, son muy expresivos. Ellos sufren, pero para mí tienen un punto que me hacen gracia", explicó la comunicadora.