El corte de Sandra Barneda a Anita tras sus palabras en 'La Isla de las Tentaciones'

El último programa de 'La isla de las tentaciones' ha estado marcado por momentos de gran tensión, especialmente durante la hoguera de las chicas. La situación entre Anita y Montoya, una de las parejas protagonistas de esta edición, ha alcanzado un punto crítico después de que ella viera nuevas imágenes de su novio en Villa Montaña.

Acompañada por Andrea, Bayán, Sthefany y Alba, Anita tuvo que enfrentarse a los vídeos de Montoya, donde su acercamiento con Érika ha ido en aumento. La reacción de la joven no se hizo esperar y, visiblemente afectada, decidió abandonar su asiento antes de que finalizaran todas las imágenes: "Yo esto no lo voy a permitir".

Sin embargo, Sandra Barneda, presentadora de 'La Isla de las Tentaciones', intervino para hacer que Anita continuara viendo las imágenes: "Anita, por favor, las imágenes de Montoya siguen". A pesar de su disgusto, la participante regresó a su lugar para seguir observando el material.

| Mediaset

El contenido de los vídeos provocó un fuerte rechazo en Anita, que no dudó en calificarlo como una "asquerosidad máxima". De este modo, su malestar fue evidente: "Me está dando vergüenza". No obstante, sus propios actos en Villa Playa han seguido un camino parecido, protagonizando momentos de pasión con Manuel González, tentador estrella de esta edición de 'La Isla de las Tentaciones'.

Es por ello que Sandra Barneda no dejó pasar la oportunidad de hacer una reflexión al respecto, cuestionando la postura de Anita con una pregunta. "¿Qué diferencia hay entre lo que haces tú y lo que hace Montoya?", cuestionó la presentadora de 'La Isla de las Tentaciones'. Ante esto, la participante intentó justificar su comportamiento, argumentando: "Que yo de verdad tengo una conexión real y lo de ellos es guarreo puro".

Finalmente, Anita terminó por reconocer lo que considera un cambio drástico en su percepción sobre Montoya. "A la vista está que para Montoya no soy tan importante como me decía", concluyendo con una sentencia sobre su pareja: "Me parece un cerdo de mucho cuidado".