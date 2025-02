'Es va desmaiar?': Montoya esclata a la foguera de 'La Isla de las Tentaciones'

La segona foguera de Montoya a 'La isla de las tentaciones' ha estat un autèntic torbellí d'emocions que l'ha portat al límit. Després de la decepció soferta a la primera, el participant va tornar a enfrontar-se a imatges de la seva nòvia, Anita. No obstant això, aquesta vegada van resultar encara més difícils d'assimilar.

Des del primer moment, Montoya es va mostrar indignat en veure l'aproximació entre Anita i Manuel González a Villa Playa, especialment el petó que van compartir al jacuzzi. El participant de 'La Isla de las Tentaciones' no va poder contenir la seva ràbia: "Estàs fent el ridícul, tia. Quina vergonya em fas, quina vergonya aliena", va exclamar al mateix temps que, visiblement alterat, es trencava la camisa en un gest de frustració.

A mesura que avançaven les imatges, la tensió va augmentar fins que Montoya va acabar donant una puntada a la tauleta. A més, va abandonar la foguera de 'La Isla de las Tentaciones' completament fora de si: "Guarra! Em cago en la p**, me'n vaig d'aquí". Els seus companys, sorpresos, el van observar córrer cap a la vora del mar mentre cridava amb desesperació: "M'has partit l'ànima!".

| Mediaset

Davant el complicat moment, Sandra Barneda va intervenir i va anar a buscar-lo per intentar tranquil·litzar-lo. "S'ha desmaiat?", es preguntaven els seus companys mentre la presentadora demanava una ampolla d'aigua per intentar calmar-lo.

"M'ha trencat, Sandra, a tota la meva família, això era el que volia. I jo portant-me bé tot el temps, aguantant la temptació, que m'encanta temptar-me amb totes les noies i li estic demostrant molt de respecte. Jo mai he estat enamorat i m'està trencant, no puc més", explicava Montoya.

"S'està enamorat d'una persona que porta tres dies aquí, un tio que té el currículum més llarg que... Si s'ha enamorat, m'ha fet un favor per adonar-me de qui és realment, però no m'ho puc creure perquè és lamentable", afegia el jove.

Segueix la foguera de Montoya a 'La Isla de las Tentaciones'

| Mediaset

Després de diversos minuts, Montoya va accedir a tornar a la foguera acompanyat per Sandra Barneda. En arribar, els seus companys es van aixecar per consolar-lo, mentre la presentadora reubicava la tauleta al seu lloc. Encara visiblement afectat, Montoya es va disculpar per la seva reacció: "Demano perdó, però és que estic trencat, m'ha esquinçat sencer en canal".

No obstant això, les següents imatges van mostrar Manuel fent un massatge a Anita a les natges mentre tots dos estaven al llit. Això va portar Montoya a trencar definitivament amb la seva relació: "Gràcies 'La isla de las tentaciones' per això. A la segona foguera, una relació d'un any. No tinc res més a dir".

"La meva resposta ja l'he trobada, Sandra, no puc més, estic trencat, carinyo. M'ha quedat que ell és home, jo no ho sóc, i que li aporta calma. I en dos dies està al llit, no hi ha remei", afegia.

Quan semblava que la foguera havia finalitzat, Sandra Barneda va sorprendre a tothom en anunciar que encara quedava un últim cop: "Encara no ha acabat. Ha arribat el moment de descobrir la gravetat del que ha passat a la vila de les noies. En aquesta caixa hi ha la clau de tot el que ha passat que, com us he dit, us afecta a tots, però especialment a un".

| Mediaset

La caixa estava dirigida a Montoya i contenia el seu peluix amb la seva cara, cremat. En veure-ho, la seva reacció va ser de total incredulitat: "Per què l'ha trencat? Però jo què li he fet? Què li he pogut fer? Però si és que està cremat! La meva cara! I posa 'aquesta nit, carricoche'. Quina cosa més vergonyosa. Però això què pel·lícula és? Qui ha fet això: ell o ella?".

Just llavors, la tauleta va mostrar el moment exacte en què Anita i Manuel cremaven el peluix davant de tots els habitants de Villa Playa. L'escena va desfermar la indignació de Montoya i dels seus companys: "Això és lamentable. Aquests són els valors que vol ella, aquest és l'home que vol Bon espectacle!", insistia.

Les crítiques també van arribar per part de la resta dels nois de 'La Isla de las Tentaciones'. "Se'm cau la cara de vergonya de veure Bayán així, la veritat. No la reconec per res. Aquesta falta de valors, d'educació, de respecte", reaccionava Eros. Joel també reaccionava impactat: "Estic flipant, és lamentable. No sé què ha pogut veure per comportar-se així. No veig lògic que tothom doni suport a això i inciti que Anita faci això amb el ninot".