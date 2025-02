Sandra Barneda irrumpe en la villa de 'La Isla de las Tentaciones' y se dirige a Anita

La última entrega de 'La Isla de las Tentaciones' volvió a dejar momentos de gran tensión entre sus protagonistas. En una noche llena de sorpresas, Sandra Barneda tomó la iniciativa de anunciar un nuevo giro en el reality. La presentadora cortó con la tranquilidad de Villa Playa con un mensaje inesperado.

"Chicas, soy Sandra Barneda. La rebelión de la tentación avanza imparable", comunicó la periodista a través de la megafonía del complejo, dejando a los solteros en estado de shock. La sorpresa no terminó ahí, ya que se dirigió directamente a Anita: "Ha llegado el momento de que te enfrentes cara a cara con la tentación", le indicó, marcando así el inicio de un tenso encuentro con Gabriella, la soltera que había estrechado lazos con Montoya.

Visiblemente tranquila, Anita aceptó la situación con determinación. "Estoy bien, estoy tranquila, tengo ganas de ver a Gabriella, de decirle cuatro cositas y darle algún consejo", expresó antes del cara a cara. Sin embargo, la calma inicial pronto se convirtió en un cruce de reproches y ataques sin filtros entre ambas.

| Mediaset

El primer encontronazo no tardó en llegar. "A ver si se le van a volar las extensiones", soltó Anita al ver entrar a su rival. Gabriella no se quedó atrás y respondió con dureza: "Para estar todo el día follando, tienes el cutis fatal", en referencia a los encuentros íntimos de la joven con Manuel.

Lejos de amedrentarse, Anita contraatacó en 'La Isla de las Tentaciones' sacando a relucir la actitud de la soltera: "Al menos no follo por venganza. Que tú eres la reina de las venganzas. A mi novio no le he escuchado gemir tan mal en la vida. Si quieres te doy cuatro clases, guapa", lanzó la catalana.

La reacción de Gabriella no se hizo esperar: "Me parece lamentable que al segundo día te empotrases a Manuel". Anita, sin perder la compostura, desmintió esta afirmación con contundencia: "Estás muy equivocada. Al segundo día no ha sido, así que mírate los capítulos, guapa", replicó en 'La Isla de las Tentaciones', justificando su relación con el tentador por "las actitudes" de Montoya.

Sin embargo, Gabriella no se dio por vencida y le recordó un detalle importante: "¡Pero si nadie había tenido nada conmigo y tú ya te lo habías trajinado!". El intercambio de palabras fue subiendo de tono hasta que Anita reconoció que su aventura con Manuel aún le generaba sentimientos encontrados. "Sigo llorando a día de hoy", admitió, aunque la soltera no se mostró comprensiva con su situación.

"¿Lloras por la mañana y por la noche te follas a Manuel?", preguntó indignada. Anita, lejos de evitar el enfrentamiento, respondió con ironía: "O al revés, me follo a Manuel por la mañana y por la noche lloro, aquí tengo que compensar". La tensión llegó a su punto máximo cuando Gabriella sentenció el encuentro con una frase contundente: "Una persona enamorada no se folla a nadie".