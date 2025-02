El consejo de Sandra Barneda por los llantos de Andrea en 'La Isla de las Tentaciones'

La última entrega de 'La Isla de las Tentaciones' ha estado marcada por momentos de alta tensión en las hogueras, tanto para los chicos como para las chicas. Las emociones estuvieron a flor de piel, especialmente para Andrea, quien protagonizó uno de los instantes más duros de la noche.

En la hoguera de los chicos, las imágenes mostradas desataron fuertes reacciones, con Eros y Tadeo mostrándose muy críticos con el comportamiento de sus parejas. Montoya, por su parte, tuvo que enfrentarse a una sanción tras su fuga a Villa Playa, lo que le impidió ver imágenes y solo pudo escuchar la voz y los sonidos de Anita. Sin embargo, el resto de sus compañeros pudieron narrarle todo lo que sucedía con su novia debajo de las sábanas junto a Manuel.

Por su parte, la hoguera de las chicas no fue menos impactante. Anita reaccionó con indignación al escuchar cómo su novio disfrutaba de momentos junto a Gabriella, pero el punto álgido llegó con la reacción de Andrea. La catalana no pudo contener las lágrimas al ver las imágenes de la infidelidad de Joel, desmoronándose por completo. "Confiaba en él, yo confiaba en él, no puedo más", se repetía mientras no paraba de llorar en 'La Isla de las Tentaciones', con el gran apoyo de sus compañeras.

| Mediaset

"No le importo Sandra, porque alguien al que le importas no hace esas cosas. Sabe que lo voy a ver, sabe que me va a doler", decía entre llantos en 'La Isla de las Tentaciones'.

La situación fue tan extrema que Sandra Barneda accedió a su petición de abandonar la hoguera. Alejada del fuego, Andrea, visiblemente afectada, se dejó caer en la arena, lo que llevó a la presentadora a intervenir para calmarla. "Pase lo que pase será bueno para ti, pero sigue abriéndote emocionalmente", fueron las palabras de apoyo de Barneda.

Tras recomponerse, Andrea tomó una decisión definitiva sobre su relación con Joel y expresó su desconsuelo con contundencia. "Nadie se muere de amor, y ahora me duele mucho, pero una persona así no me merece ni me quiere. Tres años tirados a la borda por un calentón", dijo en 'La Isla de las Tentaciones'.