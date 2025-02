Anita se rompe ante la sanción por saltarse las normas de 'La Isla de las Tentaciones'

El impactante momento protagonizado por Montoya al correr hacia Villa Playa ha captado la atención del público. Sin embargo, no fue el único en romper las reglas de 'La Isla de las Tentaciones'. Anita también decidió salir corriendo en busca de su pareja, encontrándose con un desenlace que la dejó completamente abatida.

Pese a la repercusión mediática de la fuga, ambos participantes han sido sancionados por la organización de 'La Isla de las Tentaciones'. La consecuencia directa de su acción fue la imposibilidad de ver las imágenes de sus parejas en la hoguera. "Hay imágenes para ti, pero como te saltaste las normas, no vas a poder verlas", les informaron en plena ceremonia.

No obstante, sí podrían escuchar los vídeos mientras sus compañeros observaban el contenido por ellos, asegurando que la información les llegara de alguna manera. Montoya, por su parte, asumió la sanción con su actitud habitual, escuchando los vídeos y realizando sus característicos comentarios, que en ocasiones son poco respetuosos.

| Mediaset

Sin embargo, Anita vivió la situación de una forma muy diferente. La participante no pudo contener las lágrimas desde el primer instante en que se enteró de la restricción y pidió desesperadamente ayuda a sus compañeras. "Por favor, mirad todo", suplicó a Alba, Bayán, Andrea y Sthefany, esperando que pudieran describirle todo lo que ocurría en las imágenes.

Mientras se desarrollaba la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones', Anita se ubicó junto a Sandra Barneda, sin poder contener su angustia. Su desconsuelo fue tal que la presentadora tuvo que sujetarla con firmeza, evitando que intentara saltarse la sanción. "Quiero verlas, Sandra, por favor", imploró entre sollozos, con el maquillaje corrido y visiblemente afectada. Sin embargo, la presentadora mantuvo su postura y le recordó la importancia de cumplir con la normativa establecida.

Tras sobreponerse al duro golpe de no poder acceder a las imágenes, Anita mostró su agradecimiento a sus compañeras por la narración de los acontecimientos. No obstante, también dejó entrever su desilusión respecto a su relación, haciendo una dura valoración: "Aquí, desde el primer día no me ha demostrado nada".