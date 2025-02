Montoya y Anita se saltan las normas y se reencuentran en 'La Isla de las Tentaciones'

Lo que comenzó como un privilegio para Montoya terminó convirtiéndose en una de las situaciones más tensas de 'La Isla de las Tentaciones'. Tras ser elegido por sus compañeros para ver imágenes en directo de Anita, su reacción al descubrir lo que ocurría entre su pareja y Manuel fue inesperadamente explosiva. De hecho, Montoya no dudó en irrumpir en 'Villa Playa' para hablar con su pareja.

"¡Me has destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Con el papa frita, y tiene una gambita. ¡Fóllat***!", gritaba Montoya mientras avanzaba por la villa de las chicas, fuera de sí. A pesar de los intentos de Rubén Torres y otros tentadores por detenerle, su desesperación le impedía calmarse.

El escándalo fue tal que Anita llegó a escuchar los gritos desde su habitación, mientras estaba con Manuel. "¿Se están peleando?", se preguntaba sin imaginarse que se trataba de su propio novio. Al descubrirlo, salió corriendo en su dirección, aunque Torres logró detenerla. "¡La has cagado como nadie! ¡Falsa! ¡Te va a explotar la bomba en las manos!", seguía Montoya, visiblemente afectado.

| Mediaset

Por su parte, Anita no se quedó callada y le respondió con dureza. "¡Sinvergüenza! ¡Que te has lucido!", le recriminaba mientras él, abatido, se tiraba sobre la arena preguntándose por qué había sucedido todo. "¡Tú sabrás por qué! Que no mereces ni una lágrima mía", le contestó ella, sin acercarse más.

En medio del caos, Sandra Barneda alcanzó a Montoya para calmar la situación en 'La Isla de las Tentaciones': "No puedo ver cómo mi pareja está haciendo las cosas por venganza. Se acabó, Sandra, esta es la última vez que yo te voy a montar a ti un mal rato. Yo he visto cómo se la llevaban a la cama y me ha confirmado todo lo que presentía", confesaba, completamente destrozado.

Mientras tanto, Anita intentaba justificar su actitud ante sus compañeras y los solteros de 'La Isla de las Tentaciones'. "A mí que no me venga a hacer el show, que el primero que la ha liado ha sido él", aseguraba. Sin embargo, su postura cambió al ver a Manuel abrazándola, lo que la hizo reaccionar de inmediato. "¡Sandra, que yo me quiero ir con él ya! ¡Que me quiero ir de aquí! ¡Me quiero ir a mi casa!", gritaba mientras corría hacia Montoya y le abrazaba con fuerza.

Montoya y Anita se han saltado las normas de 'La Isla de las Tentaciones'

| Mediaset

Ante la tensión del momento, Sandra Barneda intervino con firmeza: "Os acabáis de saltar las normas, va a tener consecuencias. Sabíais muy bien a lo que veníais. Anita, te pido, por favor, que vuelvas a la villa. ¡Todo el mundo dentro de la casa, no quiero que nadie salga de 'Villa Playa'! No voy a tolerar que nadie se salte las normas. No quiero más locuras esta noche".

Cuando parecía que la calma había regresado, Anita no dejaba de dar vueltas por el jardín, visiblemente inquieta. Mientras todos intentaban contenerla, Andrea, que observaba la escena, decidió actuar de forma impulsiva. Apenas vio a Anita salir corriendo, se lanzó tras ella. "¡Andrea!", le gritaban sus compañeras mientras intentaban detenerla.

Finalmente, lograron frenarla: "Lo quiero ver, yo quiero también. Quería intentar ver a Joel, que me viese, más que nada para que sé dé un golpe de realidad. Porque yo sé que si me ve, puede cambiar el chip", confesó tras ser interceptada. Poco después, Anita también regresaba, frustrada: "No he llegado, estaba muy lejos".

| Mediaset

Ante esta nueva oleada de indisciplina en 'La Isla de las Tentaciones', Sandra Barneda visitó inesperadamente 'Villa Playa' para reprender a los participantes. "¿Pero os habéis vuelto locos? Anita es intolerable esto que está pasando", comenzó la presentadora. Ella, notablemente afectada, intentaba justificar su comportamiento: "Llevo toda la tarde pensando en él y todo lo que me ha dicho me duele".

Sin embargo, Sandra Barneda no cedió en su postura: "Os habéis saltado las normas porque no teníais que tener ningún tipo de contacto. Si queréis ver a vuestras parejas, me pedís una hoguera de confrontación. Tú también has intentado irte, Andrea".

Con el conflicto aún latente, Sandra Barneda cerró la noche de 'La Isla de las Tentaciones' con una advertencia: "No os podéis saltaros las normas así como así. Tenéis que aguantar. Y pase lo que pase, creedme que será bueno, aunque ahora no os lo parezca. Anita, muy pronto vas a conocer las consecuencias de todo esto. Espero que la noche sea tranquila, no más intentos de fuga".