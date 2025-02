Sandra Barneda irromp a la vila de 'La Isla de las Tentaciones' i es dirigeix a Anita

L'última entrega de 'La Isla de las Tentaciones' va tornar a deixar moments de gran tensió entre els seus protagonistes. En una nit plena de sorpreses, Sandra Barneda va prendre la iniciativa d'anunciar un nou gir en el reality. La presentadora va tallar amb la tranquil·litat de Villa Playa amb un missatge inesperat.

"Noies, sóc Sandra Barneda. La rebel·lió de la temptació avança imparable", va comunicar la periodista a través de la megafonia del complex, deixant els solters en estat de xoc. La sorpresa no va acabar aquí, ja que es va dirigir directament a l'Anita: "Ha arribat el moment que t'enfrontis cara a cara amb la temptació", li va indicar, marcant així l'inici d'una trobada tensa amb la Gabriella, la soltera que havia estret llaços amb Montoya.

Visiblement tranquil·la, l'Anita va acceptar la situació amb determinació. "Estic bé, estic tranquil·la, tinc ganes de veure la Gabriella, de dir-li quatre cosetes i donar-li algun consell", va expressar abans del cara a cara. No obstant això, la calma inicial aviat es va convertir en un intercanvi de retrets i atacs sense filtres entre ambdues.

| Mediaset

El primer enfrontament no va trigar a arribar. "A veure si se li volaran les extensions", va deixar anar l'Anita en veure entrar la seva rival. La Gabriella no es va quedar enrere i va respondre amb duresa: "Per estar tot el dia follant, tens el cutis fatal", en referència a les trobades íntimes de la jove amb Manuel.

Lluny d'acovardir-se, l'Anita va contraatacar a 'La Isla de las Tentaciones' traient a la llum l'actitud de la soltera: "Almenys no follo per venjança. Que tu ets la reina de les venjances. Al meu nòvio no l'he sentit gemegar tan malament en la vida. Si vols et dono quatre classes, maca", va llançar la catalana.

La reacció de la Gabriella no es va fer esperar: "Em sembla lamentable que al segon dia t'empotrassis al Manuel". L'Anita, sense perdre la compostura, va desmentir aquesta afirmació amb contundència: "Estàs molt equivocada. Al segon dia no ha estat, així que mira't els capítols, maca", va replicar a 'La Isla de las Tentaciones', justificant la seva relació amb el temptador per "les actituds" de Montoya.

No obstant això, la Gabriella no es va donar per vençuda i li va recordar un detall important: "Però si ningú havia tingut res amb mi i tu ja te l'havies enrotllat!". L'intercanvi de paraules va anar pujant de to fins que l'Anita va reconèixer que la seva aventura amb el Manuel encara li generava sentiments contradictoris. "Encara ploro avui dia", va admetre, encara que la soltera no es va mostrar comprensiva amb la seva situació.

"Plores pel matí i per la nit et folles al Manuel?", va preguntar indignada. L'Anita, lluny d'evitar l'enfrontament, va respondre amb ironia: "O al revés, em follo al Manuel pel matí i per la nit ploro, aquí he de compensar". La tensió va arribar al seu punt màxim quan la Gabriella va sentenciar la trobada amb una frase contundent: "Una persona enamorada no es folla a ningú".