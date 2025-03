Lo que hace Alessando Lequio en 'Vamos a ver' provoca que Carmen Borrego estalle

Carmen Borrego ha sido la última en opinar sobre la participación de su hermana, Terelu Campos, en la nueva edición de 'Supervivientes'. Aún no está confirmado cual es exactamente su papel, pero es conocido que la colaboradora tendrá una "misión especial". A pesar de que aún no se ha confirmado si Terelu Campos será una concursante oficial, el debate sobre su presencia en 'Supervivientes' ha generado muchos comentarios en los programas.

Este mediodía, Carmen Borrego se sentó en el plató de 'Vamos a ver' para hablar sobre el tema, pero no sin antes enfrentar las provocaciones de Alessandro Lequio. Al comenzar la tertulia, el colaborador provocó las risas de los presentes al jugar con una copa vacía. Un comportamiento que aludía a una costumbre de Terelu Campos, que suele beber en copa de balón y compartirlo en sus redes sociales.

"¿A ti qué te pasa? ¿Qué pretendes?", le preguntó Carmen Borrego a Alessandro Lequio, visiblemente sorprendida por su actitud. "Me parece bastante feo", añadió, mientras el colaborador de 'Vamos a ver' no dejaba de mover la copa con cierto tono jocoso. A pesar de los intentos de Alessandro Lequio por desviar la conversación, Carmen Borrego se mantuvo firme y se centró en lo que realmente importaba.

| Mediaset

Carmen Borrego expresó su preocupación por el reto al que se enfrentará su hermana en 'Supervivientes', aunque dejó claro que confía plenamente en su capacidad. "Sé lo que implica esto para Terelu. Aunque estoy convencida de que lo va a hacer bien porque tiene amor propio y dará espectáculo", declaró la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Además, Carmen Borrego también compartió detalles sobre las recomendaciones médicas que han llevado a Terelu Campos a no lanzarse desde el helicóptero. Por lo tanto, señaló que los insectos serán uno de los mayores temores de su hermana durante su estancia en Honduras.

El clima de tensión se intensificó cuando Alessandro Lequio lanzó una nueva pregunta dirigida a Carmen Borrego: "¿En qué playa fue en la que Pipi Estrada se desgarró analmente por sus almorranas?". La reacción de Carmen Borrego fue inmediata y tajante: "Contéstatelo tú, porque me la pela, chico. No me interesa", respondió con firmeza.