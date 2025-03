La petición directa de Joaquín Prat a Montoya tras su fichaje por 'Supervivientes'

Montoya fue la gran sorpresa que 'Supervivientes' se guardó para su gala de estreno este jueves 6 de marzo. El reality, con Jorge Javier Vázquez al frente, confirmó que el joven se unirá a la conviencia a la isla en directo el próximo domingo durante 'Conexión Honduras'. Esto ha sido comentado por Joaquín Prat y su equipo de colaboradores de 'Vamos a ver' este viernes.

De hecho, Joaquín Prat ha arrancado el debate con una petición directa al nuevo concursante: "Solo espero de Montoya que no se pase de intensidad y que nos canse a todos".

"Vas a flipar, Joaquín, porque yo he estado con Montoya en 'El Debate de las Tentaciones' y es intenso. 'La Isla de las Tentaciones' es un programa editado pero tener a Montoya, en vivo y en directo, sin callarse ni un segundo... Imagínate en 'Supervivientes' que no puedes huir", explicaba Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Sin embargo, Adriana Dorronsoso quiso ver el lado positivo del fichaje de 'Supervivientes': "También dará momentos super divertidos y pondrá esa nota que tiene. Es un poco exageradillo, pero también hace falta un papel así". "Verlo desde aquí fenomenal, pero convivir con él...", añadía Alejandra Rubio.

"No está haciendo un papel, es que él es así de nacimiento", sentenciaba Joaquín Prat, a lo que no estaba de acuerdo Pepe del Real: "Verlo flamenco cansa un poco. En redes sociales si te metes a ver su perfil todos los vídeos los arranca diciendo 'hola mis flamencos'. Al final, una bien, dos también, pero verlo así todo el rato no".

"Es el claro ejemplo de lo poco gusta y lo mucho cansa", añadía Isa Pantoja. No obstante, Giovanna González destacaba que tal vez vemos a otro Montoya en 'Supervivientes': "La personalidad suya es esta, pero luego con hambre, cansancio y adversidades a lo mejor cambia".

"A mí en 'La Isla de las Tentaciones' me gusta y me hace gracia, pero esto es otro tipo de isla, con pruebas, convivencia de otras personas que también están pasando hambre. Todavía eso de que es favorito para mucha gente, pues habrá que verlo", explicaba Isa Pantoja. Algo en lo que estaba de acuerdo Kike Calleja: "El error es que se pueda pensar que llega ahí siendo más que el resto y eso puede jugarle una mala pasada".