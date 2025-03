Óscar Landa revive los rumores de su verdadera relación con Ruvens en 'GH DÚO'

Aunque Miguel Frigenti y Óscar Landa han protagonizado una de las grandes amistades en este 'GH DÚO', no todo el mundo ha visto su relación con buenos ojos. Hablamos de los familiares y amigos del vasco, que se han mostrado muy escépticos con la amistad que los concursantes mantenían. Y si hay alguien que ha sido especialmente crítico, ha sido Ruvens, ex compañero de 'GH 19' de Óscar.

Los rumores de amorío entre el vasco y su ex compañero han rondado las redes desde las primeras semanas de su edición. Aunque su relación no empezó con buen pie (de hecho, Ruvens fue uno de los promotores del "bullying" que recibió Óscar), el tiempo y la casa les ha ido uniendo. Durante este concurso, el albaceteño ha sido extremadamente crítico con Miguel Frigenti, al que ha acusado de colgarse de Óscar y de perjudicarle.

Todo saltó por los aires cuando Miguel Frigenti regresó a la casa en calidad de jefe de campaña. Ese día, el programa decidía ponerle las imágenes de todo lo que familiares y amigos de Óscar opinaban del periodista, algo que descolocaba al vasco. "Tienes que pensar que yo no he visto nada, es una situación complicada", le admitía, asegurando que se sentía en medio de ambos.

| Telecinco

Sin duda, un tema que han querido hablar largo y tendido en los días posteriores y que dan una nueva visión de la relación que Ruvens y Óscar mantienen realmente. Miguel Frigenti mantiene que la actitud del defensor se debe a "un ataque de cuernos" y a los celos que sentiría sobre su relación.

Lejos de desmentirlo, Óscar le pedía a su amigo que tratara de entender al albaceteño. "Él es muy particular... Piensa que no todos somos iguales, nosotros nos tenemos muy aceptados", le explicaba, haciendo alusión a algo "malo" que le estaba pasando a su defensor. "Ya sabes porqué lo está haciendo, así que ya está", le pedía, quitándole hierro al anuncio.

Ante tanto misterio, Miguel Frigenti le pedía que reflexionara. "Tú sabes que si no hubieran echado a Maite y Elsa, él no hubiera cambiado su actitud contigo", le decía, en referencia a cuando le trataba mal durante 'GH 19'. "Ya lo sé, no soy tonto", le achacaba el vasco, asegurando que lo que le ocurría es que "tenía miedo". Óscar zanjaba la conversación comentando que preferiría hablarlo fuera.