Shock en 'GH DÚO' tras el plantón de dos concursantes que casi arruina la semifinal

Como siempre, 'GH DÚO' tenía preparada una noche llena de sorpresas. Y más para una ocasión tan especial como la que se presentaba hoy: la gran semifinal. A escasos días de conocer el nombre del flamante ganador de esta edición, 'GH DÚO' casi ha visto frustrada unas de sus dinámicas más habituales.

Y es, como anunciaba Ion Aramendi en el pasado 'Límite 48h', dos ex-concursantes volvían a subir a la casa para convertirse en jefes de campaña. Aunque no daba nombres oficiales, el presentador vasco le preguntaba a dos personas concretas: "María, Frigenti, ¿vosotros volveríais a subir a la casa?".

Algo que se terminaba de confirmar en la gala de hoy. María la Jerezana, en calidad de defensora del 'Team Famosos', y Miguel Frigenti, como el defensor del 'Team Conocidos'. Sin embargo, aunque ambos se mostraban muy emocionados de asumir este rol al inicio de la gala, los acontecimientos de esta intensa semifinal podían cambiarlo todo.

| Telecinco

Y es que, lo que quizás no esperaban es que José María Almoguera se convirtiera en el primer concursante en quedarse fuera de la final. Con tan solo un 1% de los votos, el hijo de Carmen Borrego abandonaba Guadalix el mismo día en que su carpeta regresaba. "¿Cómo te vas a ir? Es imposible que tengas solo un 1%", no dejaba de repetirse María la Jerezana, en shock.

La noticia dejaba desencajada a la andaluza, que inmediatamente le decía a su chico que "se iba con él". Por supuesto, tanto Carlos Sobera como el propio José María Almoguera le han invitado a reflexionarlo, recordándole que se había comprometido con el programa. "¿Y que me quedo con esos dos?", se preguntaba en referencia a Miguel Frigenti y Óscar Landa, con los que no ha encajado. "No me esperaba para nada su expulsión", reconocía María, dispuesta a marcharse.

"¿Hay alguna repercusión con el programa si me voy?", ha preguntado finalmente al Súper. Ante la respuesta negativa por parte de la organización, ella lo tenía claro. "Pues me voy con José", ha declarado justo antes de salir de la casa abrazados.

| Mediaset

Tampoco ha tenido una entrada tranquila Miguel Frigenti. Además de protagonizar un reencuentro con José María Almoguera, al que desde su expulsión ha llamado mueble y montajista, ha sufrido un contratiempo algo peculiar. "¿Me podéis habilitar un baño? He cenado del catering y me ha sentado fatal. Así no voy a poder seguir con el programa", se confesaba al Súper, reclamando con urgencia un baño.

Durante su "aventura" en el WC, Miguel Frigenti ha declarado que él tampoco quería quedarse. Así, un motivo de salud terminaba con las ganas del periodista de volver a Guadalix para apoyar a sus compañeros. "Ya veremos qué hacemos", declaraba Carlos Sobera, que se mostraba confuso y bromeaba con "los problemas del directo".

Finalmente, aunque parecía que los planes de 'GH DÚO' se desmoronaban, ambos concursantes han decidido retomar su puesto como jefes de campaña. "Me he comprometido con el programa y tengo otros compañeros a los que defender", declaraba María la Jerezana, feliz de reencontrarse con Marieta y Sergio.