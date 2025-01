Del odio al amor: los abrazos y caricias de Miguel Frigenti a Óscar Landa en 'GH DÚO'

Óscar Landa y Miguel Frigenti no comenzaron con buen pie. El periodista se mostró muy crítico con el concurso del vasco en 'GH 19', apenas unas semanas antes de que comenzara su aventura en 'GH DÚO'. Sin embargo, parece que en estas semanas han podido limar asperezas y han llegado a ser grandes amigos.

Y es que los dos concursantes no solo se muestran cada vez más unidos, sino también más cariñosos. Ya los hemos visto dándose besos en la mejilla, acariciándose o cogiéndose de las manos en el sofá. "Estoy siendo muy cariñoso con él", ha admitido el periodista, que asegura que él siempre ha sido muy afectuoso y que "necesita" esa "complicidad".

Es tal el nivel de apego a Óscar Landa, que ha llegado a asegurar que se pone "celoso" cuando se acerca a Álex Ghita. "Me pongo en modo tóxico", le comentaba a Marieta Díaz.

| Telecinco

"Nosotros estamos muy bien, nos apreciamos mucho", le comentaba al Súper. Sin embargo, más adelante Miguel Frigenti arrancaba a llorar por como podía estar viéndose las cosas fuera. "Sé que mi novio estará preocupado por este tema", confesaba entre lágrimas. La situación ha explotado después de que Óscar Landa le pidiera tumbarse junto a él en la cama, acurrucándose para "entrar en calor".

Aunque ha asegurado que Nua, su pareja, no tiene nada de lo que preocuparse, también se mostraba muy angustiado por si la complicidad que compartía con Óscar estaba siendo malinterpretada. "Le tengo mucho cariño a Óscar, pero yo sé los límites y no los voy a cruzar", ha explicado. "Yo no podría vivir sin mi novio", ha terminado diciendo.

Por supuesto, la pareja de Miguel Frigenti ha acudido a plató a responder a algunas de las especulaciones y teorías que se han lanzado. "Creo que a nadie le gusta ver este tipo de imágenes de su pareja", ha reconocido el joven. "Pero la gente dice que Miguel está buscando carpeta y su verdadera carpeta soy yo, que lleva 7 años conmigo", ha querido aclarar.

A pesar de reconocer que se ha sentido dolido ante algunas de las acciones de su pareja, también ha aclarado que se fía de él y que "sabe que le quiere".