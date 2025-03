La encerrona de 'De Viernes' que rompe a Jessica Bueno por unas palabras de Luitingo

Jessica Bueno ha reaparecido en 'De Viernes' para abordar los motivos de su reciente ruptura con Luitingo. La historia de amor que surgió en 'GH VIP' parecía ser ideal, con el cantante mudándose a Bilbao para estar junto a la modelo. A lo largo del último año, se les había visto compartir momentos felices, disfrutando de viajes y tiempo en familia, pero esto se acabó de repente, sin que nadie lo esperase.

Visiblemente emocionada, Jessica Bueno confesó lo difícil que está siendo este proceso para ella, ya que sus sentimientos por el sevillano siguen intactos. "Me duele y me da muchísima pena", expresó entre lágrimas.

"Soy madre y asumo que es mi día a día, sé que no puedo tener esa libertad y no puedo arrastrarlo a él a eso. Hemos desgastado algo que podía ser muy bonito", admitió Jessica Bueno, dejando claro que siempre ha querido lo mejor para él. "Él sea feliz", deseó en 'De Viernes', recordando lo especial que se había sentido a su lado durante su relación.

| Mediaset

Durante la entrevista, explicó con más detalle las razones que la llevaron a tomar la difícil decisión de separarse. "Es un año que se supone que es lo más bonito y nosotros lo hemos vivido con mi familia, con mis hijos, con mi rutina. Adaptar una pareja a mi vida... No es solo convivir con tres niños, es convivir con todos mis problemas, con mi lucha. Eso desgasta muchísimo. Encima nos queremos, hablo en presente porque yo todavía sigo enamorada", reveló con sinceridad.

El audio de Luitingo que lo cambia todo para Jessica Bueno

El momento más impactante de la entrevista llegó cuando 'De Viernes' le mostró un mensaje que cambiaría por completo su visión de la ruptura. Se trataba de una conversación privada de Luitingo con su familia en la que hablaba de su separación con Jessica Bueno y de la relación con sus hijos.

Al escuchar las palabras de su expareja, Jessica Bueno no pudo contener el llanto. "¿Él sabe que esto está grabado? ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos", expresó completamente abatida en 'De Viernes'.

| Mediaset

Profundamente afectada, Jessica Bueno insistió en que no comprendía la actitud de Luitingo: "No le he dado motivos para que él esté enfadado conmigo. Yo no puedo cambiar mi vida y por eso creo que he sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño. Yo he tenido muchos problemas, lo he pasado muy mal, estoy en terapia, tengo que trabajar mucho en mí y esto no me ayuda", reconoció mientras muchas lágrimas.

"No es justo porque se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto", añadió con frustración. Al verla tan afectada, Beatriz Archidona se acercó para consolarla.

Jessica Bueno intentó explicarse entre sollozos: "Estoy en shock, una cosa es que se exprese así conmigo, yo no quiero hablar de él, venía a defenderle y a desmentir las mentiras. Lo único que he hecho ha sido apoyarle, quererle... Yo no puedo cambiar mi vida ni todo lo que a mí me ha pasado, no es mi culpa".